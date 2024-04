Reforço do Vasco, Hugo Moura renderá milhões ao Flamengo | A TARDE

Anunciado pelo Vasco nos últimos dias, o volante Hugo Moura vai custar aos cofres do clube cerca de R$ 12,8 milhões. O atleta chegará por empréstimo, válido até dezembro de 2024.

O clube carioca negociou a aquisição em definitivo do atleta junto ao Athletico-PR ao término do empréstimo. Maior rival do Vasco, o Flamengo também vai lucrar com a transferência.

Dono de 50% dos direitos econômicos de Hugo Moura, o Flamengo vai receber cerca de R$ 6 milhões do valor pago pelo Vasco ao Athletico-PR.

Hugo Moura deve estrear pelo Vasco neste fim de semana, quando o clube enfrenta o Fluminense, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Hugo Moura Arruda da Silva, de 26 anos, foi revelado pelas categorias de base do Flamengo. Ao longo da carreira, ele passou por Coritiba e Athletico-PR.