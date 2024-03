Reforços do Vitória são regularizados no BID e já podem estrear | A TARDE

O atacante Luiz Adriano, que foi anunciado pelo Vitória na última terça-feira, 5, já está liberado para estrear, assim como o meia Jean Mota e o zagueiro Reynaldo. Nesta quarta-feira, 6, o atacante e o meia foram devidamente regularizados pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, enquanto o zagueiro foi inscrito na última terça-feira. Desta forma, os reforços do Leão já poderão somar minutos.

Luiz Adriano teve uma passagem apagada pelo Internacional, atuando em 50 jogos e marcando apenas 7 gols. Agora, em novos ares, o centroavante espera reviver seu faro de gol da época de Shaktar Donetsk e Spartak Moscow.

Reynaldo no BID | Foto: Reprodução / BID

Já Reynaldo, que estava no Coritiba, assinou contrato no último sábado, 2, e foi anunciado pela assessoria de imprensa do clube. Jean Mota, ex-Inter Miami, assinou por três temporadas e somou três gols e seis assistências em 53 jogos pela equipe da Flórida.

Jean Mota no BID | Foto: Reprodução / BID