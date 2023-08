Resgate esportivo

Três grandes eventos esportivos serão realizados pelo Grupo A TARDE neste segundo semestre de 2023. Tradição da empresa, as iniciativas que estimulam a prática esportiva, nas diferentes modalidades, são marcantes na sua história. O Giro A TARDE de ciclismo acontece no dia 17 de setembro, a maratona A TARDE Run, em 15 de outubro, e a histórica travessia Mar Grande-Salvador, no dia 19 de novembro.

A proposta é fortalecer a relação de esportistas, profissionais ou não, com a cidade e conscientizar sobre a importância do cuidado com saúde e o meio ambiente. “A ideia é um amplo retorno do Grupo A TARDE a esses eventos. Em anos anteriores, foi um grande provedor e a gente está voltando”, afirma Eduardo Dute, diretor de marketing da empresa.

Com a pandemia, a partir do começo de 2020, diversos eventos esportivos deixaram de ocorrer em todos os lugares por causa da necessidade de distanciamento social. Do ano passado para cá, essas atividades e competições têm voltado com mais força.

Além disso, com a realização dos Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem, a ideia é já aclimatar a cidade para uma das principais competições esportivas que mobilizam o mundo inteiro. “Por causa das Olimpíadas, a ideia é fazer três modalidades que são modalidades olímpicas e que formam um triatlo”, diz Dute.

De farol a farol

A proposta do primeiro evento, o Giro A TARDE de ciclismo, é um passeio, ou seja, não sem competição, por diversos bairros da capital baiana, passando pelo Farol de Itapuã e pelo Farol da Barra, saindo e retornando ao estacionamento da empresa. Também não terá limitação do tipo de bicicleta, podendo participar desde mountain bikes até bicicletas de passeio ou de corrida.

“Vamos fazer o giro ciclista, que vai ser um passeio na cidade de Salvador, com 50 quilômetros, com saída e chegada do estacionamento do Grupo A TARDE, com pórtico, palco, stands dentro do estacionamento. Será um grande passeio pela orla e pelos pontos turísticos de Salvador”, conta o gestor comercial e de marketing do A TARDE.

Com o Giro A TARDE, a ideia é também estimular o transporte consciente e sustentável. “No dia 22 de setembro, é comemorado o Dia Mundial Sem Carro, então é uma forma de contribuir para divulgar essa data e incentivar o uso da bicicleta como veículo de transporte, de utilização e melhoria das vias e ciclovias, chamando a atenção da população para isso”, afirma Dute.

Já o evento A TARDE Run será a primeira maratona do Grupo A TARDE e vai ocorrer no dia de celebração dos 111 anos do grupo de comunicação.

“Será uma celebração também no dia 15 de outubro. É uma prova que a gente quer incluir no calendário anual, que é justamente no dia do aniversário do Grupo A TARDE. Será uma maratona de saída e de chegada realizadas na Arena Fonte Nova”, explica Dute, acrescentando que a A TARDE Run contará com provas para diversos perfis e públicos, de 5, 10, 21 e os 42 quilômetros exigidos da maratona.

Tradição no mar

Fechando o calendário esportivo do Grupo A TARDE em 2023, a tradicional travessia Mar Grande-Salvador acontecerá novamente, marcando 68 anos da competição banhada pelas águas da Baía de Todos-os-Santos. Com esse longo histórico, o evento foi se tornando um acontecimento e uma marca registrada da capital baiana.

“Será a 53ª edição [considerando os anos em que não ocorreu] da travessia. A ideia realmente é fazer um grande movimento, com documentário sobre a travessia, a história das pessoas, dos nadadores, das mulheres que foram campeãs da prova. O documentário será exibido a partir de outubro, e a prova em novembro”, completa Dute.