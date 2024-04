Robinho deixa isolamento e passa a dividir cela com outros detentos | A TARDE

A partir desta segunda-feira, 1º de abril, o ex-jogador de futebol Robinho deixou o isolamento na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, na cidade de Tremembé, no qual ficou por 11 dias, e passou a dividir a cela com outros presos. As informações são da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

O ex-jogador estava isolado em uma cela de 2m x 4m, com capacidade para duas pessoas, para adaptação e realização de avaliações necessárias pela equipe da penitenciária. Agora, Robinho poderá dividir atividades com outros detentos, como banho de sol, oficinas e atividades de reintegração e até prática de futebol. Ele ainda pode receber visitas de familiares.

Robinho cumpre pena de nove anos em regime fechado após ser condenado por estupro coletivo, em uma boate de Milão, em 2013 na Itália. O ex-atleta foi condenado em ultima instância pela justiça italiana. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) fez com que ele cumprisse a pena no Brasil.