Robson Conceição inaugura academia de boxe em Lauro de Freitas | A TARDE

O campeão olímpico de boxe Robson Conceição inaugurou, na noite desta segunda-feira, 13, a sua primeira academia. Localizada no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, a Gold Boxing & Fitness vai oferecer aulas para alunos de todas as idades e treinamentos de nível profissional para os atletas.

Feliz com a realização de um projeto pessoal, Robson recepcionou cada convidado, revelou que a academia irá abrigar também um projeto social, e antecipou para o Portal A TARDE que a ideia é abrir uma segunda unidade em Salvador.

“É um dia de muita felicidade poder realizar essa meta aqui. Primeira academia de boxe dentro de um shopping, com uma qualidade no nível que temos, com bons técnicos. E não é só visando fitness e saúde, vamos ter um projeto social também aqui. Esse é apenas o pontapé inicial, porque também pensamos em abrir uma em Salvador. Em breve teremos mais novidades, mas de antemão, é um dia feliz poder realizar essa meta aqui no Parque Shopping”, disse Robson Conceição.

Robson Conceição em sua nova academia | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Parceiro de treino e de vida, Hebert Conceição marcou presença na inauguração da Gold Boxing & Fitness, ressaltou a amizade que tem com Robson e se disponibilizou para ajudar com o que for preciso.

“Para mim é uma felicidade imensa ver as coisas acontecendo na carreira e na vida do Robson, porque é um amigo meu e uma referência para mim também. É um prazer imenso estar aqui presenciando esse momento especial na vida dele. Eu falei já que ele pode contar comigo para o que for preciso para eu poder ajudar ele nesse novo projeto. Para mim, será um prazer imenso vir aqui treinar, prestigiar as aulas, o que ele precisar”, contou Hebert ao Portal A TARDE.

Quem também fez questão de comparecer foi o treinador Luiz Dórea, que recebeu Robson em seu projeto e acompanhou a evolução do atleta que, para ele, é um dos pugilistas que mais treinou em toda a história da Champion, sua academia no bairro da Cidade Nova, em Salvador.

“O Robson é merecedor. É para mim um grande exemplo dentro e fora do ringue. É um cara que realmente é muito focado no que faz, serve de inspiração a muitos jovens, um garoto de origem humilde que através do boxe mudou a sua vida e a da sua família. Hoje ele está virando empresário, com esse grande projeto, a academia dentro de um shopping trazendo o melhor da arte marcial, o melhor do boxe”, disse Dórea.

“A gente trabalha com o esporte há muito tempo. Na academia Champion já passaram mais de 9 mil jovens, como Robson. Eu tenho certeza que o Robson é um dos três que mais treinaram na história da Champion. A gente nem sempre forma um campeão olímpico como Robson, a gente forma grandes cidadãos. Pessoas que podem virar professores, podem virar médicos, engenheiros, policiais, então isso é muito gratificante ver que a gente consegue formar o primeiro pensamento, formar o cidadão e consequentemente o campeão”, complementou.

Passada a inauguração de sua nova academia, Robson volta o foco para a sua carreira no boxe profissional. Em julho, ele enfrentará o estadunidense O´Shaquie Foster em busca do cinturão do peso-super-pena (58,9kg) do Conselho Mundial de Boxe. O baiano viaja para os Estados Unidos no dia 1º de junho para encerrar a preparação para o combate.

