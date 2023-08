Rodada de abertura do Intermunicipal tem goleadas e presença da FBF

O pontapé inicial foi dado para a maior competição de futebol não profissional do mundo, o Intermunicipal Ednaldo Rodrigues. 26 jogos movimentaram o interior da Bahia e a região metropolitana de Salvador neste domingo, 30.

Em Quijingue, cidade da seleção campeã em 2022, foi realizada a abertura oficial do Intermunicipal 2023. Estiveram no estádio o Presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima, o Vice-Presidente, Manfredo Lessa, a Diretora de Competições, Taíse Galvão, e o Diretor Administrativo e Financeiro, Marcelo Araújo.

Em busca do bicampeonato, a seleção de Quijngue venceu Jeremoabo na estreia pelo placar de 2 a 0. Ao todo, foram 62 gols marcados, com destaque para as goleadas de Simões Filho sobre Lauro de Freitas, por 5 a 0, e de Ipiaú sobre Itabuna, por 6 a 2.

A segunda rodada está programada para o próximo domingo, 6. Confira todos os resultados da rodada de estreia no site da FBF.