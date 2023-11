Rodrygo é vítima de ataques racistas após derrota para a Argentina | A TARDE

O atacante Rodrygo denunciou nesta quinta-feira (23) ter sido vítima de ataques racistas nas redes sociais, dois dias após a derrota da Seleção no clássico sul-americano contra a Argentina de Lionel Messi no Maracanã.

"Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!", afirmou o jogador do Real Madrid em mensagens em suas contas no Instagram e na rede X, antigo Twitter.



Usuários escreveram comentários com emojis de bananas ou macacos nos perfis do jogador de 22 anos, que cogita tomar medidas judiciais contra os responsáveis, de acordo com o portal Globo Esporte citando assessores do atleta.



"Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a cabeça quando somos atacados, se ocupamos espaços que eles acham que são só deles, os racistas entram em ação com o seu comportamento criminoso. Azar o deles. Nós não vamos parar!", acrescentou.



Companheiros de Seleção, como Neymar e Vinicius Jr., que já foram alvos de discriminação racial na Espanha, se solidarizaram com o atacante do Real Madrid.



"Teu brilho incomoda, não pare nunca!", escreveu Neymar no Instagram.



Tanto ele quanto Vini, companheiro de Rodrygo no Real Madrid e defensor da luta antirracista, ficaram fora por lesão do clássico válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.



Rodrygo jogou toda a partida contra a Argentina, que venceu por 1 a 0 na terça-feira no Maracanã.



O atacante teve um desentendimento com os argentinos Lionel Messi e Rodrigo De Paul antes do início do jogo, que foi adiado por quase meia hora devido a incidentes entre torcedores e a polícia militar nas arquibancadas.