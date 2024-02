Romarinho celebra gol e vitória da Juazeirense: "estava precisando" | A TARDE

Após duas derrotas nos dois primeiros jogos, a Juazeirense conseguiu sua primeira vitória na Copa do Nordeste ao bater o Vitória por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 14, no Estádio Adauto Moraes. O Cancão de Fogo somou os primeiros três pontos e entrou no G-4 do Grupo B.

Em entrevista após a partida, o volante Romarinho, autor do primeiro gol, celebrou o resultado positivo e o salto na tabela de classificação.

“Muito feliz. Agradecer a Deus e aos meus companheiros pelo gol. A gente vem trabalhando forte e agora é seguir em frente. Importante vitória para a gente no campeonato que faz a gente subir de posição. A gente estava precisando, porque vínhamos fazendo bons jogos, mas não estávamos pontuando. Mas agora, graças a Deus, conseguimos sair com os três pontos importantíssimos na caminhada”, disse o volante.

Já o zagueiro Suéliton, que marcou de cabeça o segundo gol da Juazeirense, ressaltou o ânimo que essa vitória pode dar ao elenco em busca da classificação.

“Primeiramente agradecer a Deus por esse gol, agradecer à minha família. Parabenizar o grupo porque a gente vinha de duas derrotas na Copa do Nordeste e essa vitória dá um novo ânimo para que a gente possa reagir no campeonato e conseguir a classificação”, disse o zagueiro.

Agora a Juazeirense vira a chave e pensa na 7ª rodada do Campeonato Baiano. O Cancão recebe o Jacobina às 16h de sábado, 17, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Pela Copa do Nordeste, o próximo adversário será o Maranhão, fora de casa.