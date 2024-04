Romero marca duas vezes e Corinthians goleia Nacional-PAR | A TARDE

O Corinthians recebeu o Nacional-PAR na Neo Química Arena na noite desta terça-feira, 9, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com dois gols de Romero, um de Yuri Alberto e um de Pedro Raul, o Timão goleou por 4 a 0.

Agora com quatro pontos, o Corinthians assumiu a liderança do Grupo F. O Racing-URU tem a mesma pontuação, mas saldo de gols inferior. No fim de semana, a equipe comandada pelo português Antônio Oliveira estreia no Brasileirão contra o Atlético-MG, em casa.

Após o apito final, Romero analisou a atuação do time e disse estar feliz por ser o estrangeiro com mais gols na história do Corinthians. Com os gols dessa partida, o atacante ultrapassou Roger Guedes e agora é o maior artilheiro da Neo Química Arena, com 32 gols.

"Fico feliz pela vitória, a gente precisava depois do empate fora de casa. Jogamos bem no primeiro e no segundo tempo, tentamos sempre o marcador. Feliz pela marca, trabalhamos para cumprir marcas, minha família sempre acreditando no meu trabalho, tem pessoas que não acreditam, mas acredito em mim mesmo e sempre trabalho para melhorar. Comecei bem o ano, agradeço meus companheiros. Feliz por ser o maior estrangeiro artilheiro, venho do Paraguai que é um país sem tantos habitantes e de muita pobreza, e sempre temos que batalhar pelas marcas. Fico feliz", disse o paraguaio em entrevista à ESPN.