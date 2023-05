Rosto de Vini Jr. é arrancado de pôster no Santiago Bernabéu; veja

A imagem de Vinicius Junior estava em um pôster na frente do estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, e foi arrancada na madrugada desta quarta-feira, 24. No mesmo pôster, a imagem de Karim Benzema foi preservada.

O vandalismo coincide com a semana em que Vinicius Junior foi alvo de racismo da torcida do Valência na derrota do Real por 1 a 0 fora de casa. O brasileiro vem liderando um movimento de combate ao racismo no futebol espanhol, e têm recebido apoio de diversos expoentes do esporte e da política internacionais.



Confira a imagem:

Imagem do brasileiro foi vandalizada | Foto: Reprodução Twitter