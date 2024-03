'Ruim da cabeça', Galhardo pede afastamento no Fortaleza após atentado | A TARDE

O Fortaleza não contará com o atacante Thiago Galhardo para os próximos jogos da equipe. O atleta se encontra mentalmente desgastado após o episódio de atentado ao ônibus dos jogadores do Leão do Pici e pediu licença para o CEO da SAF, Marcelo Paz, sendo prontamente atendido.

“Ele procurou o Vojvoda na sexta-feira, depois do treino, conversaram no gramado mesmo alguns minutos. No sábado, logo após o treino aberto, fomos conversar. Ele expôs as dificuldades que estava tendo. Antes mesmo do episódio de quarta-feira, ele disse que já vinha com alguns sintomas de depressão, de esgotamento mental, mas que o episódio de quarta-feira foi o estopim para que ele pedisse esse período para cuidar da saúde mental dele”, comentou o dirigente.

“A gente entendeu de imediato, é um ser humano. Ele fica afastado dos treinamentos, a princípio, até domingo. Não está em Fortaleza, está com a família, fazendo tratamento. E a gente tem que entender o lado humano, o que aconteceu foi muito grave”, completou.

Galhardo também falou sobre o caso em suas redes sociais e pediu punições para os envolvidos. Vale lembrar que o Fortaleza é uma equipe que oferece atendimento psicológico para todos os atletas que necessitem.

“Dentro do Pici nós temos o recurso de psicólogo, temos o psicólogo esportivo, Chrystian, que conhece as características individuais de cada um. Os atletas que desejam atendimento estão sendo atendidos por eles. É o protocolo ético. Eu não tenho que saber quem está sendo atendido e o conteúdo, mas existe o recurso”, finalizou Marcelo Paz.

O clube cearense irá enfrentar o Fluminense do Piauí neste domingo, 3, no estádio Lindolfinho, em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Além de Galhardo, Titi e Escobar também serão desfalques por conta de lesões em decorrência do atentado.

Confira pronunciamento de Thiago Galhardo: