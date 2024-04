Saiba detalhes da rotina de Robinho no presídio | A TARDE

Robinho iniciou o cumprimento nda pena no presídio de Tremembé, que fica a cerca de 150 quilômetros de São Paulo, na madrugada de quinta-feira, 21. Por lá, o ex-jogador cumpre a rotina de um preso qualquer da unidade



Ao chegar no presídio, Robinho ganhou um conjunto utilizado pelos presidiários, com um casaco bege, uma calça bege e uma camisa branca. Além disso, ele recebeu objetos pessoais: caneca de plástico e uma colher de metal. Os detentos não recebem garfo e faca, por questões de segurança.



Neste início de cumprimento da pena, Robinho ficará 15 dias sozinho em uma cela, cumprindo o período de adaptação ao sistema prisional. Após o período, ele terá direito a banhos de sol de duas horas, ao lado dos outros detentos.



Somente após um mês no sistema prisional, Robinho terá direito a receber visitas. O ex-jogador precisará fazer uma lista de pessoas que ele permite que lhe visitem.



O presídio de Tremembé oferece cursos em diversas áreas para os detentos, além de trabalhos em uma oficina de carteiras escolares, em uma fábrica de fechaduras, unidade de produção de pastilhas desinfetantes para vasos sanitários. Há também possibilidade de trabalhar com artesanato.



Cada três dias de estudo ou trabalho darão direito a Robinho diminuir um dia da pena. No direito penal brasileiro, esse benefício é conhecido como remição da pena.



