Saiba o salário do volante Yuri Lima, ex que traiu Iza, no Mirassol

Revelado no Osasco Audax, Yuri Lima já passou por grandes clubes - Foto: Divulgação | Mirassol

O volante Yuri Lima do Mirassol, que teve a traição exposta pela cantora e agora ex-namorada Iza — enquanto ela estava grávida, estava atuando pela equipe B do clube paulista. Por conta disso, curiosidades em torno do vencimentos do atleta chegaram a serem levantadas nas redes sociais.

Inicialmente, uma publicação chegou a apontar que o jogador de 29 anos receberia em torno de R$ 30 mil, mas, segundo a coluna da Fábia Oliveira, do site Metrópoles, o valor seria o dobro, algo em torno de R$ 60 mil, mesmo sendo reserva do time.

Vale destacar que o Mirassol disputa, atualmente, a Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do vultuoso valor, o atleta ganha menos que outros colegas de time, como o goleiro Alex Muralha, por exemplo.

Revelado no Osasco Audax, Yuri Lima já passou por grandes clubes, como Santos e Fluminense. Ele também tem passagens por empréstimo no Cuiabá e, indo em seguida para o Juventude, em 2022, onde atuou em 24 disputas.