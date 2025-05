Saiba onde assistir Barcelona x Real Madrid pela La Liga

Barcelona x Real Madrid - Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Barcelona e Real Madrid se enfrentarão neste domingo, 11, às 11h15 no horário de Brasília, pela 35⁠ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, no Estadi Olímpic Lluís Companys, em Barcelona. Caso vença, a equipe blaugrana garante praticamente o título a três rodadas do final da competição.

Atualmente, o Barcelona lidera com 79 pontos, e o Real em segundo, com 75. Por isso, caso vença, o Barça abrirá uma vantagem de sete pontos na competição, dificilmente superada nas três rodadas restantes e se aproxima do título nacional.

Se os merengues vencerem, por outro lado, a distância entre os dois clubes diminuirá para apenas um ponto, com chances concretas de uma virada na tabela e um possível campeonato do Real Madrid.

No momento, ambos os clubes vêm enfrentando uma semana difícil. O Barcelona foi recém-eliminado da Champions League na prorrogação da semifinal contra a Inter de Milão, etapa da competição que não alcançava há seis anos.

Já o Real Madrid caiu nas quartas, e vive um período de grande instabilidade com seu técnico, Carlo Ancelotti. Após a eliminação precoce e o vice-campeonato da Copa do Rei contra o maior rival, tudo indica que o treinador italiano deve se despedir do clube após o jogo de domingo, deixando o caminho livre para a tão cotada contratação pela Seleção Brasileira.

Para a partida, as duas equipes sentem desfalques, com lesões afastando os madridistas Courtois (lesão nos adutores), Carvajal, Militão, Alaba (todos por ruptura dos ligamentos cruzados) e Rodrygo (lesão muscular). Além dos quatro, Tchouaméni é dúvida por uma entorse no tornozelo, e Lucas Vázquez por lesão nos adutores.

O Barça deve sentir falta de Ter Stegen (ruptura do tendão rotuliano), Bernal (ruptura dos ligamentos cruzados) e Christensen (irritação no tendão de Aquiles). Como dúvida, estão Lewandowski (problemas na lombar), Ronald Araújo, Ferran Torres (ambos por lesão leve na coxa), Yamal (sentindo o tornozelo), Eric García (pubalgia) e Hector Fort (problemas físicos).

Veja as prováveis escalações

Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez e Gerard Martín; Marc Casadó, Pedri e Gavi; Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni e Ferland Mendy; Federico Valverde, Eduardo Camavinga e Jude Bellingham; Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Arda Güler. Técnico: Carlo Ancelotti.

Onde assistir

Barcelona x Real Madrid terá transmissão pela ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, via streaming.