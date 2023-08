Saiba quem é Ary Borges, que brilhou na estreia da Seleção Brasileira

Na noite desta segunda-feira, 24, o estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália, foi palco de um espetáculo protagonizado por Ary Borges. A Seleção Feminina brilhou na estreia da Copa do Mundo Feminina FIFA 2023 ao golear o Panamá por 4 a 0. De forma impressionante, a meio-campista marcou todos os três gols da partida e ainda deu uma assistência para o quarto gol, assinado por Bia Zaneratto.

Com apenas 23 anos, Ary alcançou um marco histórico ao se tornar a jogadora mais jovem da Seleção Brasileira a marcar três gols em uma estreia. Esse feito notável colocou seu nome no seleto grupo de outras lendárias jogadoras brasileiras, como Sissi (1999), Cristiane (2019) e Pretinha (1999), que também brilharam com hat-tricks em edições passadas de mundiais.

"É uma honra participar desse seleto time de grandes jogadoras que passaram pela Seleção Brasileira. Fica também o agradecimento por tudo que elas fizeram na nossa Seleção. Se hoje eu faço parte dessa renovação, é porque essas mulheres lutaram muito pelo futebol feminino", comemorou a maranhense.

Ariadina Alves Borges, de 23 anos, nasceu no Maranhã e é jogadora do Racing Louisville (Estados Unidos). Aos 10 anos foi morar em São Paulo com os pais e na infância de poucos recursos financeiros começou a sonhar com o futebol. Na ocasião,o o pai a colocou para jogar com homens 20 anos mais velhos e ela se destacou.

Os treinos de Ary em São Paulo eram no Centro Olímpico, clube que a formou como atleta. Depois disso, ela não parou mais de jogar e se encontrou na posição de meia-atacante. Ela começou a sua carreira no Sport, e depois ogou no São Paulo em 2019, quando ajudou o time a conquistar o Brasileiro da Segunda Divisão. Em seguida, passou três temporadas no Palmeiras onde se consolidou como uma das principais jogadoras do futebol nacional até se transferir para o time dos Estados Unidos.

Após o jogo, durante uma entrevista emocionante, a artilheira da Copa do Mundo expressou sua satisfação ao estrear no torneio com uma das atuações mais memoráveis de sua carreira. Embora estivesse feliz com o desempenho, a meio-campista deixou claro que este é apenas o início de sua jornada em busca do sonho maior: conquistar a tão desejada primeira estrela.



"Esperei muito por esse momento. É um sonho poder estar aqui, participar de uma Copa do Mundo. É realmente um dos melhores dias da minha vida. Estou muito feliz. Obviamente, pelos três gols, mas principalmente pela estreia. Foi uma bela partida que a nossa equipe fez. E não tem nada melhor do que começar a Copa com os três pontos, que são muito importantes. Hoje a Ary está muito realizada, mas sabe que é só o primeiro passo de um caminho muito longo", comentou Ary.