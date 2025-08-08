Menu
ESPORTES
REENCONTRO

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Atacante é destaque da campanha rubra e reencontra a Juazeirense

Por Marcello Góis

08/08/2025 - 10:06 h
Destaque no América-RN, Salatiel foi fundamental no acesso da Juazeirense a Série C em 2017
Destaque no América-RN, Salatiel foi fundamental no acesso da Juazeirense a Série C em 2017

Quis o destino colocar Salatiel e o América-RN no mesmo lado em 2025. Artilheiro do clube nesta Série D, com quatro gols marcados e uma assistência em seis partidas disputadas, o atacante de 32 anos vem sendo peça-chave na campanha rubra, especialmente nos jogos na Arena das Dunas, onde o time mantém 100% de aproveitamento.

Salatiel tem quatro gols e é o artilheiro do América-RN na Série D de 2025
Salatiel tem quatro gols e é o artilheiro do América-RN na Série D de 2025 | Foto: Gabriel Leite / América-RN


Vale lembrar que o camisa 9 foi o principal carrasco do time americano na temporada 2017, quando defendia as cores da Juazeirense e contribuiu diretamente na campanha do histórico acesso a Série C do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Salatiel, o cruel

Naquela campanha exitosa com o Cancão de Fogo, Salatiel era o centroavante titular do time comandado por Carlos Rabello. No jogo de ida das quartas de final da Série D daquele ano, ele fez o terceiro gol do time do norte do estado, no Adauto Moraes, deixando a vantagem mais confortável rumo ao acesso com o 3 a 0.


Já no jogo de volta, na Arena das Dunas, coincidentemente o mesmo palco do jogo de volta do confronto de 2025, Salatiel mostrou seu faro de artilheiro e foi as redes. Confirmando a boa fase, ele marcou o gol do acesso da Juazeirense calando a torcida rubra.



Após o acesso conquistado, Saletiel permaneceu na Juazeirense em 2018. Na primeira partida da temporada, ele marcou o primeiro gol do Cancão no empate por 2 a 2 com o Vitória, no Barradão.

Passagem destacada na Juazeirense

Salatiel disputou sete jogos pelo Cancão de Fogo, com três gols marcados e deu uma assistência. Em sua passagem pela Juazeirense foram 27 jogos e 11 bolas na rede.

Oito anos se passaram

Desde sua saída do Cancão, em meados de 2018, Salatiel rodou por diversos clubes brasileiros. Ele atuou por Caldense-MG, Sampaio Correa, Náutico, Remo, Londrina, Botafogo-SP, Ituano e XV de Piracicaba.

Disputa para as oitavas de final está aberta em 2025

Após empatarem por 1 a 1 no Adauto Moraes em Juazeiro na ida da segunda fase, América-RN e Juazeirense se reencontram neste domingo, 10, às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. Para avançar de fase, o Cancão precisa de uma vitória simples. Caso termine empatado, a vaga para às oitavas de final será decidida nos pênaltis.

x