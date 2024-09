Salvador e Madre de Deus sediam Circuito Baiano de Skate 2024

Circuito Baiano de Skate 2024 promete agitar os fãs da modalidade - Foto: Rodrigo Calzone | Divulgação

As etapas do Circuito Baiano de Skate 2024 estão prestes a começar. Entre os meses de setembro a novembro, as cidades de Salvador e Madre de Deus irão sediar três etapas no formado Street, que foi um dos destaques nas Olimpíadas de Paris.

A organização busca contar com cerca de 100 atletas por etapa. Serão sete categorias, com três femininas (Mirim, Iniciante e Amador) e quatro masculinas (Mirim, Iniciante, Amador e Master). Os eventos vão contar pontos para o ranking estadual da modalidade.

Para Ernesto Belote, Coordenador Geral do Circuito Baiano de Skate, as duas etapas em Salvador e outra em Madre de Deus tem tudo para melhorar a competitividade entre os atletas e popularizar mais a modalidade.

“Nossa maior vitória é a manutenção da realização da competição em três etapas. Assim, garantimos um calendário estadual mais competitivo para os atletas evoluírem e ajustarem as estratégias para cada evento. Nossa expectativa, é de grande adesão dos atletas e do público”, pontuou.

A primeira etapa ocorrerá no bairro da Ribeira, na Cidade Baixa, nos dias 14 e 15 de setembro. A segunda será no Parque da Cidade, em outubro, nos dias 12 e 13. A competição terá seu encerramento em Madre de Deus, em novembro, dias 9 e 10.

As incrições estão abertas para os skatistas interessados. O cadastro no será feito no site oficial da competição. Só irão concorrer as disputas quem efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

“Vale ressaltar que será um evento gratuito para o público. Todos vão acompanhar a mesma modalidade que foi realizada nas Olimpíadas de Paris. O circuito baiano servirá como classificatória para os atletas da Bahia, Sergipe e Alagoas irem participar do Campeonato Brasileiro que ocorrerá em Santos/SP no final do ano, lembrando que os atletas que participaram do Circuito Poçoense de Skate já estão pontuando. Com isso, nosso esporte toma ainda mais corpo e a Bahia passa a contar com mais competidores, que buscam através do nosso circuito iniciar uma trajetória de sucesso visando Los Angeles em 2028 ou Brisbane em 2032”, pontua André Borges, Diretor de Competições da Federação de Skateboard do Estado da Bahia (FESEB).

Premiação

Por ser uma competição homologada pela Federação de Skateboard do Estado da Bahia (FESEB), os atletas com as melhores classificações receberão troféus (1º ao 3º), medalhas (4º ao 8º) e materiais esportivos diversos (1º ao 5º).

O Circuito Baiano de Skate 2024 é realizado e homologado pela Federação de Skateboard do Estado da Bahia (FESEB) e organizado pela Empresa MTE Brasil (Marketing, Turismo e Entretenimento).

O evento conta com o fomento do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e a Superintendência dos Desportos (SUDESB) e apoio institucional da Prefeitura de Salvador e Prefeitura de Madre de Deus.