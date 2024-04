Salvador ganha pista de skate e campo sintético em estações do BRT | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) entregou nesta quarta-feira, 3, a urbanização dos espaços livres das estações Hiper e Cidadela, do BRT. Além das ocupações comerciais com o objetivo de dinamizar as áreas, também foram entregues uma pista de skate e um campo com grama sintética, para fomentar a prática de esporte nas regiões.

Em entrevista, Bruno Reis destacou a importância das obras e destacou que a estrutura conta também com quadras de areia, parques infantis e academias de ginástica.

Leia mais

>> Conheça Artur Jorge, técnico português que comandará o Botafogo

"Estamos aqui para entregar toda a urbanização, a implantação de diversos equipamentos embaixo das estações. Equipamentos que vão proporcionar à comunidade espaços de lazer, campo de grama sintética, quadra de futebol, de basquete, quadras de areia para vôlei e futevôlei, parques infantis, academias de ginástica e de saúde, uma grande pista de skate", disse o prefeito.

Com o objetivo de modernizar as estruturas do BRT, a prefeitura de Salvador investiu R$ 18 milhões para modernizar as áreas, que antes eram espaços livres. Bruno Reis revelou que o projeto será implantado em outros viadutos da cidade.

"Em outras áreas nós estamos implantando estacionamentos, quadras poliesportivas e espaços infantis. A ideia é a gente ir urbanizando o entorno e embaixo dos viadutos da nossa cidade", contou.

Outra novidade é a elaboração do mesmo projeto no Vale das Pedrinhas. A estação será inaugurada nos próximos dias e contará com estrutura parecida com a Hiper e a Cidadela.

"Já está em curso a elaboração do projeto no Vale das Pedrinhas, nós vamos inaugurar nos próximos dias a principal estação que falta ser entregue, mais um elevado do complexo BRT. Embaixo, terá o mesmo conceito. Nós já estamos discutindo com a comunidade quais são os equipamentos, as intervenções que vamos realizar para que o cidadão também utilize esses espaços que antes eram espaços livres, que não tinha utilidade", finalizou.