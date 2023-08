Salvador se prepara para receber Circuito Banco do Brasil de Corrida

No próximo dia 27 de agosto, domingo, a capital baiana receberá a etapa de Salvador do Circuito Banco do Brasil de Corrida. Além da corrida de rua, o evento faz parte do Festival Tamo Junto Nesse Game, que consiste em uma ação aberta ao público com uma série de eventos das mais variadas modalidades esportivas, promovido pelo Banco do Brasil.

Com uma programação diversificada, o evento busca destacar a relevância do esporte e da cultura no Brasil, tendo como objetivo principal ressaltar as diferentes modalidades esportivas do país. Além de incluir atividades como surfe, vôlei, skate, corrida de rua e games, o festival também contará com uma programação cultural e musical, que promete atrair o público soteropolitano. Essa iniciativa visa não apenas promover a interação entre atletas, artistas e a comunidade local, mas também proporcionar uma experiência que une o espírito esportivo à energia contagiante de Salvador.

O Circuito

Marcado para o dia 27 de agosto, o Circuito Banco do Brasil de Corrida é um evento esportivo que almeja fomentar a saúde, qualidade de vida e o vínculo familiar por meio da prática da corrida de rua. Sediado no Centro de Convenções de Salvador, este local moderno e estrategicamente situado será o epicentro de uma jornada emocionante, servindo como ponto de partida e chegada.

Ao longo dos trajetos planejados os participantes poderão apreciar a paisagem soteropolitana. Das praias de águas cristalinas aos coqueirais que margeiam as vias, dos monumentos históricos à alegria que permeia a cidade. O Circuito Banco do Brasil não apenas celebra a paixão pelo esporte, mas também simboliza a união entre as pessoas. De diferentes faixas etárias e níveis de aptidão, corredores se congregam para superar desafios, cruzar a linha de chegada e compartilhar momentos memoráveis de superação.

A organização do evento promete assegurar uma experiência integral e segura. Pontos de hidratação estarão posicionados ao longo da via, uma equipe médica e de segurança vigilante e uma área de entretenimento familiar são recursos presentes no festival.

As inscrições para a etapa de Salvador já estão abertas e podem ser efetuadas por meio do portal oficial do evento.

Atrações do festival

Além da corrida de rua, o festival soma atividades esportivas e culturais para atrair pessoas de todas as idades, como a terceira etapa do Circuito BB de Surfe, a ser realizada na praia de Stella Maris, oferecendo um espetáculo para os amantes do surfe. Os fãs de vôlei de praia também terão sua dose de ação, com o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia em destaque.

Cultura, esporte e entretenimento

O Festival “Tamo Junto Nesse Game” promove cultura e entretenimento. Os fãs de skate poderão apreciar apresentações de skatistas renomados, como Bob Burnquist, Augusto Akio, Felipe Nunes e Raicca Ventura. Além disso, os gamers encontrarão espaços dedicado aos eSports, incluindo a final da Peneira W7M, garantindo diversão a quem esteja presente em todas as partes do festival.

Para complementar a experiência, shows e apresentações musicais ocorrerão no palco do Centro de Convenções de Salvador, permitindo que os participantes desfrutem da cultura local enquanto celebram o esporte e a paixão por um estilo de vida ativo.