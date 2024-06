Salvador vai representar a Bahia em corrida na Maratona do Rio | A TARDE

Considerada a maior corrida de rua da América Latina, a Maratona do Rio chega a sua 22ª edição entre os dias 29 de maio e 2 de junho, com o recorde de 45 mil inscritos. Entre eles estão os 288 corredores da Runners Club, clube de corrida de Salvador que será um dos representantes da Bahia no evento.

Aline Andrade é uma das alunas do clube que vai participar da Maratona do Rio pela segunda vez. Esta edição terá participantes dos 5km ao desafio (21km+42km), em dois dias.

A nutricionista e corredora, Inês Dourado, recomenda que o corredor procure acompanhamento nutricional pelo menos 3 a 4 meses antes da prova. Isso permite melhor adaptação às novas rotinas alimentares e realização dos ajustes necessários.

De acordo com a profissional, há estratégias nutricionais específicas para acelerar a recuperação muscular e reduzir o risco de lesões, essenciais para uma boa performance. Além disso, o gerenciamento do peso de forma saudável, promovendo o ganho de massa muscular magra e a redução de gordura corporal, se necessário, é extremamente importante para um corredor.



Publicações relacionadas