Santa Cruz empata com América-RN e garante retorno à Série C

O Santa Cruz está de volta à Série C! Após empatar em 1 a 1 com o América-RN, em Natal, o Tricolor coral conquistou o acesso com gol de Balotelli e encerrou quatro anos de sofrimento na Série D. - Foto: Reprodução / X (Twitter)

O sofrimento terminou. Na noite deste domingo, 7, em uma Arena das Dunas tomada por torcedores de ambos os lados, o Santa Cruz garantiu o retorno à Série C do Campeonato Brasileiro após quase quatro anos no fundo do poço. O empate em 1 a 1 com o América-RN foi suficiente para que o time comandado por Marcelo Cabo encerrasse um período marcado por incertezas e dificuldades.

A história do jogo ganhou contornos dramáticos logo no início da segunda etapa. Com apenas dois minutos, Alexandre Aruá arriscou de fora da área e acertou um belo chute, sem chances para Rokenedy: 1 a 0 América. A vantagem deu ainda mais confiança ao time potiguar, que já havia pressionado na primeira etapa, jogando com a necessidade de reverter a desvantagem no regulamento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Tricolor, por sua vez, pouco havia produzido antes do intervalo. A melhor e única grande oportunidade saiu dos pés do principal jogador da equipe. Thiago Galhardo recebeu excelente passe, saiu cara a cara com Renan Bragança, mas acabou desperdiçando a chance. O árbitro Ramon Abetti Abel ainda marcou pênalti para o América, mas a revisão do VAR anulou a decisão, para delírio da torcida coral.

O ritmo da partida caiu após o gol potiguar, mas a resposta coral veio em momento decisivo. Em uma das raras investidas ofensivas no segundo tempo, Balotelli subiu mais alto após cobrança de falta e testou firme para o fundo das redes. Foi o gol heróico, o gol do acesso, o gol que decretou o fim de uma espera angustiante para os tricolores.

A trajetória até o acesso não foi simples. O Santa Cruz iniciou a Série D de forma animadora, levando sua torcida a lotar o Arruda nas primeiras rodadas. No entanto, problemas de bastidores e dificuldades financeiras fizeram o rendimento cair, colocando em risco até mesmo a classificação para a fase seguinte. Apesar disso, o elenco conseguiu superar os obstáculos e, com garra, resgatar um pedaço da glória de um clube que busca se reerguer.