Santos e Sport começam Série B vencendo; veja resultados | A TARDE

A Série B que começou na sexta-feira, 19, seguiu com diversos jogos neste sábado, 20, pela primeira rodada e não faltaram gols. Favoritos ao acesso e a briga pelo título, Santos e Sport largaram com o pé direito, vencendo seus jogos contra Paysandu e Amazonas, respectivamente.

O Santos, que disputa a Série B pela primeira vez na sua história, recebeu o Paysandu na Vila Belmiro. O Peixe foi protagonista na maior parte do confronto, mas demorou para furar a retranca do time paraense. No final, conseguiu um 2 a 0, com gols de Pedrinho e Guilherme.

Já o Sport abriu a sua participação na edição 2024 da Série B com uma vitória de 3 a 2 sobre o Manaus, na Arena da Amazônia. O triunfo do Sport foi construído com gols de Luciano Castán, Gustavo Coutinho e Romarinho, enquanto Jô e Matheusinho fizeram os de honra da equipe amazonense.

O sábado de futebol ainda teve outros dois jogos. O Ceará recebeu o Goiás e ficou no empate em 1 a 1, com gols de Paulo Baya para o Vozão e Lourenço para o Esmeraldino. O time visitante ainda poderia ter saído com a vitória, mas o estreante Thiago Galhardo perdeu um pênalti.

A Chapecoense por sua vez começou com o pé direito a Série B após brigar contra o rebaixamento no ano passado. Em casa fez 3 a 1 no Ituano, com gols de Perotti, Gian Luca e Mário Sérgio. Salatiel descontou.

Na sexta-feira, o Novorizontino bateu o CRB, o o Operário venceu o Avaí, enquanto Botafogo-SP e América Mineiro ficaram no empate. A rodada só terminará na terça-feira, 23. Até lá ainda terão os confrontos Ponte Preta x Coritiba, Vila Nova x Guarani e Brusque x Mirassol.