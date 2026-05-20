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Santos pede anulação de jogo após troca errada com Neymar; entenda

Clube alega “erro de direito” durante substituição do camisa 10

Redação
Por Redação
Peixe entrou com ação no STJD para tentar anular derrota para o Coritiba após erro envolvendo a saída de Neymar durante o jogo.
Peixe entrou com ação no STJD para tentar anular derrota para o Coritiba após erro envolvendo a saída de Neymar durante o jogo. - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O Santos acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para pedir a anulação da derrota por 3 a 0 para o Coritiba, ocorrida no último domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

A iniciativa do clube paulista aconteceu após a polêmica envolvendo a substituição de Neymar durante a partida. Segundo o Peixe, houve um equívoco da arbitragem ao retirar o camisa 10 de campo, quando, na verdade, a comissão técnica preparava a saída do lateral Escobar.

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Em comunicado oficial divulgado nesta terça-feira, 20, o departamento jurídico santista afirmou que houve “erro de direito” no procedimento adotado pela arbitragem e sustentou que a decisão contrariou o protocolo oficial de substituições previsto pelas regras da FIFA.

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“O Departamento Jurídico informa que entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para solicitar a anulação da partida disputada no dia 17/5, diante do Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.”

“O Clube entende que houve erro de direito quando a arbitragem impediu a permanência em campo do atleta Neymar Jr., o que contrariou determinação da própria comissão técnica e desrespeitou o protocolo oficial de substituições de jogadores.”

Na sequência da nota, o Santos reforçou que a contestação apresentada ao STJD não tem relação direta com o desempenho da equipe ou com o resultado construído dentro das quatro linhas.

“O que está em discussão não é performance técnica ou resultado do jogo, mas a defesa da instituição e das regras da FIFA.”

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neymar santos STJD

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