Román Gómez completa dois meses sem ser utilizado no Bahia por Ceni

Se o lateral-direito Román Gómez chegou ao Esporte Clube Bahia cercado de expectativa por parte da torcida tricolor e prestigiado pelo técnico Rogério Ceni, que elogiou o jogador após poucos dias de treinamento, atualmente o argentino parece completamente “escanteado” no Esquadrão. Nesta sexta-feira, 22, o argentino completará dois meses sem entrar em campo pelo Tricolor de Aço.



Román Gómez se tornou a terceira opção do técnico Rogério Ceni para a lateral-direita, ficando atrás até mesmo do volante Acevedo, que assumiu a posição mesmo improvisado na função, além de Gilberto, que retornou recentemente de lesão e rapidamente retomou espaço na equipe.



A última vez que o argentino recebeu uma oportunidade em campo foi diante do Remo, pelo Campeonato Brasileiro, partida em que o Bahia acabou derrotado por 4 a 1. Na ocasião, Román iniciou entre os titulares justamente porque Acevedo estava suspenso e Gilberto ainda se recuperava fisicamente.



Desde então, o lateral-direito não voltou a ganhar minutos em campo e acumulou presença no banco de reservas nos últimos dez jogos disputados pelo Esquadrão na temporada. Inclusive, no último domingo, 17, Rogério Ceni voltou a utilizar Acevedo em sua posição de origem no meio-campo e, ainda assim, preferiu escalar Gilberto na lateral-direita.



Após a partida, durante entrevista coletiva, o treinador explicou os motivos para a ausência do argentino. Segundo Ceni, “o campo fala”, e o Bahia atravessou um período delicado na posição. O técnico também destacou que a escolha por Gilberto passou pelas características necessárias para o modelo de jogo da equipe.

Tenho que pensar no que é melhor naquele momento Rogério Ceni - técnico do Bahia

“Se o Roman jogasse hoje, teriam perguntado do Gilberto. Tivemos um momento difícil na lateral, e o campo fala. Dentro da característica, com Juba por dentro, eu preciso de um lateral mais defensivo. O Roman é jogador de ataque ao espaço. Menino excepcional. Mas, dentro da nossa característica, o Gilberto atendia mais”, afirmou Rogério Ceni.



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Fala de Ceni diverge de discurso do próprio jogador

No entanto, a declaração do treinador tricolor entra em rota de colisão com o que o próprio Román Gómez havia dito em sua chegada ao Bahia. Segundo o lateral-direito, suas principais características são justamente o estilo de jogo defensivo, a intensidade e a marcação, conforme destacou durante sua entrevista de apresentação.

Meu jogo é mais defensivo. Jogar intenso, forte, é o que eu gosto. Espero que a torcida fique contente Román Goméz - durante coletiva de apresentação

Contratado por cerca de 3 milhões de dólares — aproximadamente R$ 16,1 milhões —, Román Gómez, de apenas 21 anos, soma apenas nove partidas disputadas desde que chegou ao Bahia, em fevereiro deste ano. O argentino começou a perder espaço na equipe após a final do Campeonato Baiano de 2026, contra o Vitória, quando foi substituído ainda no intervalo da decisão. Na próxima segunda-feira, 25, contra o Coritiba, o jogador terá completado mais de um mês sem entrar em campo.