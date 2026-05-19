Reforço de R$ 56 milhões do Bahia faz golaço e brilha na Libertadores
Atacante marcou na goleada do Rosario Central e garantiu vaga nas oitavas
O atacante Alejo Véliz se despediu do seu torcedor com estilo na noite desta terça-feira, 19. Em sua última partida ao lado da sua torcida pelo Rosário Central, da Argentina, o jovem atacante marcou um gol na goleada sobre o Universidad Central, da Venezuela, e garantiu a classificação da equipe às oitavas de final da Copa Libertadores.
Após a bola parar na trave em chute de bicicleta na entrada da área, o camisa 9 esteve bem posicionado para finalizar de voleio para o fundo das redes no rebote. O gol abriu o placar na partida e foi o sexto marcado pelo centroavante na temporada.
No rebote, Alejo Veliz abre o placar.
Com a vitória, o Rosario Central chegou a 13 pontos no Grupo H da Libertadores, com quatro triunfos em cinco jogos. A despedida oficial de Alejo com a equipe será na próxima quarta-feira, 27, às 19h, contra o Independiente Del Valle, do Equador — último jogo da fase de grupos que pode sacramentar a liderança da chave para o time argentino.
Conheça o jogador
Joia de 22 anos que pertence ao Tottenham, da Inglaterra, Alejo Véliz foi contratado pelo Bahia por cerca de nove milhões de euros (R$ 56 milhões). O acordo foi fechado em fevereiro deste ano e prevê a chegada em definitivo do atacante ao Tricolor em julho de 2025.
Revelado pelo Rosário Central, o jogador foi contratado ainda com 19 anos pelo Tottenham, mas foi pouco utilizado e recebeu oportunidades em empréstimos ao futebol espanhol, como Sevilla e Espanyol, antes de retornar ao clube argentino em 2025.
A janela de transferências do meio do ano ocorrerá entre 20 de julho e 11 de setembro, em período estrategicamente definido para se alinhar com o mercado europeu e acontecer logo após a Copa do Mundo FIFA. O centroavante, portanto, deverá se reapresentar ao Bahia neste período.