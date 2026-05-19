Coritiba tem grande lista de desfalques para pegar o Bahia

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Apesar da sétima colocação no Campeonato Brasileiro, o Coritiba sofre com desfalques e enfrentará o Bahia com pelo menos seis ausências na próxima rodada. O Coxa vem de uma vitória enorme contra o Santos na Neo Química Arena, em São Paulo, na última partida de Neymar antes da convocação da Seleção Brasileira.

O triunfo contra o Peixe foi uma "resposta" após a eliminação na 5ª fase da Copa do Brasil diante do próprio time paulista, e cinco jogos consecutivos sem vencer. O time paranaense vinha de dois empates (contra Santos e Internacional), e três derrotas (contra Santos, Vitória e Grêmio).

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Baixas confirmadas

Mais confiante após ter se livrado da sequência negativa, o Coritiba, contudo, ainda terá que lidar com o número de desfalques.

O goleiro Pedro Morisco (em recuperação de cirurgia no ombro direito), os defensores Maicon (lesão muscular na coxa esquerda) e Tinga (lesão na panturrilha), além dos atacantes Fabinho (lesão no joelho esquerdo), Keno (pancada no joelho direito) e Rodrigo Rodrigues (em recuperação de cirurgia no joelho) seguem fora.

Possível retorno

A boa notícia é o possível retorno do atacante Lucas Ronier, que sentiu dores na posterior da coxa e vive a expectativa de ficar à disposição contra o Bahia. Destaque da equipe na temporada, com três gols e quatro assistências, o jogador de 21 anos cumpriu suspensão na vitória sobre o Santos.

Coritiba e Bahia se enfrentam na próxima segunda-feira, 25, às 20h, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Brasileirão.