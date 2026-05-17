Na véspera da convocação, Neymar chora e sai de campo forçado em vexame do Santos

Neymar mostrando papel em polêmica de arbirtagem no jogo entre Santos e Coritiba - Foto: Reprodução / Premiere

A segunda-feira, 18, será de convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. A grande expectativa é saber se Neymar estará ou não na lista do técnico Carlo Ancelotti. Neste domingo, 17, no entanto, o atacante teve atuação discreta em um vexame do Santos pelo Brasileirão e ainda foi forçado a sair de campo.

Santos e Coritiba se enfrentaram neste domingo na NeoQuimica Arena em uma última oportunidade de Neymar mostrar que deve ir para a Copa do Mundo. Antes mesmo do apito final, ele roubou holofotes ao chorar durante a execução do Hino Nacional Brasileiro.

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Neymar chorando muito na hora do hino nacional.

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Neymar em vexame do Santos

O Santos mudou a partida para NeoQuimica Arena para ter mais torcedores em relação a Vila Belmiro e propiciar um ambiente melhor para Neymar atuar em alto nível. Mas o camisa 10 foi figurante de um show do time visitante, que bateu o Peixe por 3 a 0.

Neymar começou a partida bastante participativo, mas logo o Santos levou o primeiro gol. O atacante seguiu concentrando o jogo em si, mas errou passes. Após o segundo gol do Coxa, sua postura corporal foi de evidente desânimo. Ainda no primeiro tempo, ele parou em defesaça do goleiro Pedro Rangel em rebote na pequena área.

Com a derrota por 3 a 0, o Santos pode terminar essa rodada do Campeonato Brasileiro dentro da zona de rebaixamento.

Saída forçada

Por volta dos 20 minutos do segundo tempo, Neymar estava na beira do gramado para receber atendimento médico e o 4° árbitro subiu a placa de substituição indicando a sua saída.

O jogo recomeçou e segundos depois Neymar e o técnico Cuca alegaram que o substituído não deveria ser o camisa 10, e sim, Escobar, o camisa 31.

O jogador, o treinador e a comissão técnica ficaram incrédulos com o erro do 4° árbitro. Neymar recebeu o cartão amarelo por entrar em campo e não foi mais autorizado a retornar, mesmo comprovando via papel entregue pela comissão técnica que o substituído não seria ele.

O momento em que a arbitragem errou a substituição em Santos x Coritiba. O Santos queria tirar Escobar, mas a arbitragem errou e tirou Neymar.



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Convocação de Ancelotti

Maior artilheiro da história da seleção brasileira, Neymar não veste a Amarelinha desde que sofreu uma grave lesão contra o Uruguai em 2023.



Neymar voltou ao Santos no ano passado na busca por mais tempo em campo após problemas físicos e entao retornar para seleção brasileira.



Apesar do objetivo, Neymar não esteve disponível em muitos momentos por lesão e em outros acabou preterido pelo técnico Carlo Ancelotti, que nunca o convocou. O treinador italiano, no entanto, não descarta ter o atacante na lista final para a Copa do Mundo.

A convocação de Neymar é constantemente defendida por outros jogadores da seleção brasileira, como Rodrygo, Raphinha e Casemiro.



Neste ano, Neymar soma 6 gols e 4 assistências em 15 jogos pelo Santos. Com contrato somente até o final de junho, o jogo contra o Coritiba pode ter sido o seu último pelo Peixe, já que será poupado em caso de convocação para a Copa do Mundo.