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FUTEBOL

Na véspera da convocação, Neymar chora e sai de campo forçado em vexame do Santos

Erro de arbirtragem causou confusão inusitada em Santos x Coritiba

Daniel Genonadio
Por
Neymar mostrando papel em polêmica de arbirtagem no jogo entre Santos e Coritiba
Neymar mostrando papel em polêmica de arbirtagem no jogo entre Santos e Coritiba -

A segunda-feira, 18, será de convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. A grande expectativa é saber se Neymar estará ou não na lista do técnico Carlo Ancelotti. Neste domingo, 17, no entanto, o atacante teve atuação discreta em um vexame do Santos pelo Brasileirão e ainda foi forçado a sair de campo.

Santos e Coritiba se enfrentaram neste domingo na NeoQuimica Arena em uma última oportunidade de Neymar mostrar que deve ir para a Copa do Mundo. Antes mesmo do apito final, ele roubou holofotes ao chorar durante a execução do Hino Nacional Brasileiro.

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Neymar em vexame do Santos

O Santos mudou a partida para NeoQuimica Arena para ter mais torcedores em relação a Vila Belmiro e propiciar um ambiente melhor para Neymar atuar em alto nível. Mas o camisa 10 foi figurante de um show do time visitante, que bateu o Peixe por 3 a 0.

Neymar começou a partida bastante participativo, mas logo o Santos levou o primeiro gol. O atacante seguiu concentrando o jogo em si, mas errou passes. Após o segundo gol do Coxa, sua postura corporal foi de evidente desânimo. Ainda no primeiro tempo, ele parou em defesaça do goleiro Pedro Rangel em rebote na pequena área.

Com a derrota por 3 a 0, o Santos pode terminar essa rodada do Campeonato Brasileiro dentro da zona de rebaixamento.

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Saída forçada

Por volta dos 20 minutos do segundo tempo, Neymar estava na beira do gramado para receber atendimento médico e o 4° árbitro subiu a placa de substituição indicando a sua saída.

O jogo recomeçou e segundos depois Neymar e o técnico Cuca alegaram que o substituído não deveria ser o camisa 10, e sim, Escobar, o camisa 31.

O jogador, o treinador e a comissão técnica ficaram incrédulos com o erro do 4° árbitro. Neymar recebeu o cartão amarelo por entrar em campo e não foi mais autorizado a retornar, mesmo comprovando via papel entregue pela comissão técnica que o substituído não seria ele.

Convocação de Ancelotti

Maior artilheiro da história da seleção brasileira, Neymar não veste a Amarelinha desde que sofreu uma grave lesão contra o Uruguai em 2023.

Neymar voltou ao Santos no ano passado na busca por mais tempo em campo após problemas físicos e entao retornar para seleção brasileira.

Apesar do objetivo, Neymar não esteve disponível em muitos momentos por lesão e em outros acabou preterido pelo técnico Carlo Ancelotti, que nunca o convocou. O treinador italiano, no entanto, não descarta ter o atacante na lista final para a Copa do Mundo.

A convocação de Neymar é constantemente defendida por outros jogadores da seleção brasileira, como Rodrygo, Raphinha e Casemiro.

Neste ano, Neymar soma 6 gols e 4 assistências em 15 jogos pelo Santos. Com contrato somente até o final de junho, o jogo contra o Coritiba pode ter sido o seu último pelo Peixe, já que será poupado em caso de convocação para a Copa do Mundo.

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Tags

campeonato brasileiro Carlo Ancelotti neymar seleção brasileira

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