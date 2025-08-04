Santos x Juventude: onde assistir a disputa direta para escapar do Z-4

Robinho Jr. e Neymar durante treino do Santos - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Santos e Juventude encerram nesta segunda-feira, 4, a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola logo mais às 20h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. O confronto direto é decisivo para escapar da zona de rebaixamento da Série A. O Peixe atualmente ocupa a 17ª colocação, com 15 pontos ganhos, enquanto o Papo é o penúltimo, com 11. A expectativa é de que 30 mil torcedores acompanhem a partida.

O confronto interessa a torcida do Vitória, já que o rubro-negro baiano está no "bolo" próximo a zona maldita. Após empatar por 2 a 2 no Barradão com o Palmeiras, o Leão da Barra permanece na 15ª posição, agora com 18 pontos ganhos. Em caso de vitória santista, o Leão da Barra seria ultrapassado e seria o porteiro da zona, caindo para 16º lugar.

Como chega o Santos

O Santos vive um momento de reconstrução no Brasileirão e busca reencontrar o caminho das vitórias para deixar a incômoda zona da degola. Com 17 pontos em 17 jogos, o Peixe ocupa atualmente a 17ª colocação.

O técnico Cléber Xavier terá como novidade o lateral-direito Mayke, recém-contratado e já regularizado no BID, mas que deve iniciar no banco. Neymar, em processo de retomada física, deve atuar pela quinta vez seguida desde o retorno do Brasileirão após o Mundial de Clubes da FIFA.

Outro que pode aparecer entre os titulares é Gabriel Bontempo, liberado da Seleção Brasileira Sub-20. O meia ainda não iniciou uma partida desde a volta do campeonato, mas tem chance de figurar no onze inicial.

Como chega o Juventude

O Juventude vive situação crítica. Vice-lanterna da competição com apenas 11 pontos, o time gaúcho acumula três derrotas consecutivas e ainda não pontuou como visitante: são oito jogos e oito derrotas fora de casa.

Após a demissão de Cláudio Tencati, o auxiliar Gerson Ramos assume interinamente o comando da equipe. Para a partida, ele contará com os retornos importantes do zagueiro Marcos Paulo, do volante Caíque e do centroavante Gilberto.

Entre os desfalques estão Hudson (suspenso), Rodrigo Sam (lesão na coxa) e Rafael Bilu (trauma no joelho). O goleiro uruguaio Gastón Guruceaga, recém-regularizado, está disponível e pode estrear.

Onde assistir ao vivo:

Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Luis Carlos de França Costa (RN)

VAR: Rafael Traci (SC)

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Cléber Xavier

Juventude:

Gastón; Reginaldo, Abner (Marcos Paulo), Wilker e Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê (Batalla); Gabriel Veron e Gilberto. Técnico interino: Gerson Ramos