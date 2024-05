São Paulo anuncia contratação de técnico gringo, algoz na última Sula | A TARDE

O São Paulo anunciou, nesta noite de sábado, 20, a contratação do técnico Luis Zubeldía. O argentino de 43 anos chega para substituir o recém-demitido Thiago Carpini. O contrato dele é válido até 31 de dezembro de 2025.

"Estou muito feliz e confiante com este novo desafio. Os objetivos do São Paulo coincidem com os objetivos da nossa comissão técnica. Desejamos dar muitas alegrias à torcida tricolor paulista e poder fazer parte da prestigiosa história do clube", comemorou o comandante.

Seu trabalho de maior destaque aconteceu na temporada passada, quando conquistou o Campeonato Equatoriano pela LDU, além da Sul-Americana. Na campanha do torneio continental, eliminou justamente o Tricolor paulista e bateu o Fortaleza na grande final.

Também chegam ao clube os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano. Neste domingo, 21, Zubeldía vai assistir a partida contra o Atlético-GO, pela 3ª rodada Brasileirão, ainda sem estar na beira do gramado.

A estreia do argentino deve ser diante do Barcelona de Guayaquil, na quinta, 24, às 21h, no Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.