“Se errou ou não, vamos ver no futuro”: Vitória define quem fica e quem sai

Fábio Mota esclarece mudanças no elenco - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Em coletiva realizada nesta segunda-feira, 5, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, falou abertamente sobre os rumos do elenco rubro-negro. Entre saídas, renovações e projeções para 2026, o dirigente deixou claro que as decisões fazem parte de um planejamento técnico e estrutural pensado para o futuro do clube.

O principal anúncio foi a definição sobre o lateral-esquerdo Maykon Jesus, que não terá o contrato renovado com o Leão.

Maykon Jesus fora dos planos

De acordo com Fábio Mota, a decisão partiu diretamente da comissão técnica e está ligada à composição atual do elenco.

“Com relação ao lateral esquerdo, a gente já tem três laterais esquerdo, entendeu? Então, o Maicon Jesus foi a opção da comissão técnica de não renovar com ele. Já havia até uma bobagem aí, que tá tomando chapéu, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Foi a opção nossa.”

O presidente reforçou que a saída não tem relação com negociações frustradas ou fatores externos, mas exclusivamente com critérios esportivos.

“Se errou ou não, nós vamos ver no futuro, que a gente já tem três, e você não comporta quatro laterais esquerdo, não é mesmo?”

Uma passagem curta e marcada por críticas

Aos 19 anos, Maykon Jesus chegou ao Vitória em abril de 2025, emprestado pelo Atlético-MG, após passagem pelo Novorizontino. O vínculo era válido até dezembro do mesmo ano e marcou sua primeira experiência no futebol profissional.

Durante a curta passagem pelo Barradão, o lateral entrou em campo 10 vezes. Alçado à titularidade após a lesão de Jamerson, teve atuações irregulares, com falhas defensivas que resultaram em gols sofridos e críticas vindas das arquibancadas.

Maykon Jesus | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Ramon ganha espaço e deve permanecer



Se um lateral se despede, outro caminha para ficar. Fábio Mota confirmou que o Vitória vai realizar a renovação de Ramon para a temporada 2026.

Emprestado pelo Internacional, o jogador chegou ao clube na segunda janela de transferências de 2025. Após um início instável, ganhou espaço com Jair Ventura e passou a apresentar atuações mais seguras.

Ramon soma 18 partidas pelo Vitória, todas como titular, e se firmou como uma das peças de confiança da comissão técnica. Ele integra a lista de atletas em fim de contrato que interessam à diretoria para a próxima temporada.