“Se errou ou não, vamos ver no futuro”: Vitória define quem fica e quem sai
Presidente do Vitória detalha decisões no elenco e sinaliza caminhos para 2026 no setor defensivo
Por Iarla Queiroz e João Grassi
Em coletiva realizada nesta segunda-feira, 5, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, falou abertamente sobre os rumos do elenco rubro-negro. Entre saídas, renovações e projeções para 2026, o dirigente deixou claro que as decisões fazem parte de um planejamento técnico e estrutural pensado para o futuro do clube.
O principal anúncio foi a definição sobre o lateral-esquerdo Maykon Jesus, que não terá o contrato renovado com o Leão.
Maykon Jesus fora dos planos
De acordo com Fábio Mota, a decisão partiu diretamente da comissão técnica e está ligada à composição atual do elenco.
“Com relação ao lateral esquerdo, a gente já tem três laterais esquerdo, entendeu? Então, o Maicon Jesus foi a opção da comissão técnica de não renovar com ele. Já havia até uma bobagem aí, que tá tomando chapéu, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Foi a opção nossa.”
O presidente reforçou que a saída não tem relação com negociações frustradas ou fatores externos, mas exclusivamente com critérios esportivos.
“Se errou ou não, nós vamos ver no futuro, que a gente já tem três, e você não comporta quatro laterais esquerdo, não é mesmo?”
Uma passagem curta e marcada por críticas
Aos 19 anos, Maykon Jesus chegou ao Vitória em abril de 2025, emprestado pelo Atlético-MG, após passagem pelo Novorizontino. O vínculo era válido até dezembro do mesmo ano e marcou sua primeira experiência no futebol profissional.
Durante a curta passagem pelo Barradão, o lateral entrou em campo 10 vezes. Alçado à titularidade após a lesão de Jamerson, teve atuações irregulares, com falhas defensivas que resultaram em gols sofridos e críticas vindas das arquibancadas.
Ramon ganha espaço e deve permanecer
Se um lateral se despede, outro caminha para ficar. Fábio Mota confirmou que o Vitória vai realizar a renovação de Ramon para a temporada 2026.
Emprestado pelo Internacional, o jogador chegou ao clube na segunda janela de transferências de 2025. Após um início instável, ganhou espaço com Jair Ventura e passou a apresentar atuações mais seguras.
Ramon soma 18 partidas pelo Vitória, todas como titular, e se firmou como uma das peças de confiança da comissão técnica. Ele integra a lista de atletas em fim de contrato que interessam à diretoria para a próxima temporada.
