Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

“Se errou ou não, vamos ver no futuro”: Vitória define quem fica e quem sai

Presidente do Vitória detalha decisões no elenco e sinaliza caminhos para 2026 no setor defensivo

Iarla Queiroz e João Grassi

Por Iarla Queiroz e João Grassi

05/01/2026 - 14:41 h | Atualizada em 05/01/2026 - 15:23
Fábio Mota esclarece mudanças no elenco
Fábio Mota esclarece mudanças no elenco -

Em coletiva realizada nesta segunda-feira, 5, o presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, falou abertamente sobre os rumos do elenco rubro-negro. Entre saídas, renovações e projeções para 2026, o dirigente deixou claro que as decisões fazem parte de um planejamento técnico e estrutural pensado para o futuro do clube.

O principal anúncio foi a definição sobre o lateral-esquerdo Maykon Jesus, que não terá o contrato renovado com o Leão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Maykon Jesus fora dos planos

De acordo com Fábio Mota, a decisão partiu diretamente da comissão técnica e está ligada à composição atual do elenco.

“Com relação ao lateral esquerdo, a gente já tem três laterais esquerdo, entendeu? Então, o Maicon Jesus foi a opção da comissão técnica de não renovar com ele. Já havia até uma bobagem aí, que tá tomando chapéu, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Foi a opção nossa.”

O presidente reforçou que a saída não tem relação com negociações frustradas ou fatores externos, mas exclusivamente com critérios esportivos.

“Se errou ou não, nós vamos ver no futuro, que a gente já tem três, e você não comporta quatro laterais esquerdo, não é mesmo?”

Uma passagem curta e marcada por críticas

Aos 19 anos, Maykon Jesus chegou ao Vitória em abril de 2025, emprestado pelo Atlético-MG, após passagem pelo Novorizontino. O vínculo era válido até dezembro do mesmo ano e marcou sua primeira experiência no futebol profissional.

Durante a curta passagem pelo Barradão, o lateral entrou em campo 10 vezes. Alçado à titularidade após a lesão de Jamerson, teve atuações irregulares, com falhas defensivas que resultaram em gols sofridos e críticas vindas das arquibancadas.

Maykon Jesus
Maykon Jesus | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Ramon ganha espaço e deve permanecer

Se um lateral se despede, outro caminha para ficar. Fábio Mota confirmou que o Vitória vai realizar a renovação de Ramon para a temporada 2026.

Emprestado pelo Internacional, o jogador chegou ao clube na segunda janela de transferências de 2025. Após um início instável, ganhou espaço com Jair Ventura e passou a apresentar atuações mais seguras.

Ramon soma 18 partidas pelo Vitória, todas como titular, e se firmou como uma das peças de confiança da comissão técnica. Ele integra a lista de atletas em fim de contrato que interessam à diretoria para a próxima temporada.

Imagem ilustrativa da imagem “Se errou ou não, vamos ver no futuro”: Vitória define quem fica e quem sai
| Foto: Divulgação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Contratação Vitória EC Viória Futebol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fábio Mota esclarece mudanças no elenco
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Fábio Mota esclarece mudanças no elenco
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Fábio Mota esclarece mudanças no elenco
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Fábio Mota esclarece mudanças no elenco
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x