DEU ASSISTÊNCIA

"Se sente dono da posição", comenta Ceni sobre Ademir

Ademir esteve em campo no triunfo de 1 a 0 em cima do Vasco pela 35ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

23/11/2025 - 20:46 h
Ademir, atacante do Bahia
Ademir, atacante do Bahia

O Bahia venceu o Vasco por 1 a 0 e encostou no Botafogo na tabela, com alguns nomes se sobressaindo no elenco. Na coletiva após o triunfo, Rogério Ceni reservou bons minutos para elogiar Ademir, autor da assistência para o gol de Erick Pulga.

"Ele vem com muita confiança. Tem sido um jogador decisivo. Acho que ele se sente dono da posição, e isso é muito importante para o jogador render", elogiou o técnico.

"É a 13ª assistência dele no ano. Ele tem velocidade como característica principal, mas não é só isso. Tem encontrado bons dribles, mesmo em jogadas mais curtas, e não só em contra-ataque", relembrou.

O treinador destacou também o volume ofensivo do atacante: "Hoje finalizou bastante a gol, fez o goleiro adversário trabalhar e teve oportunidades para marcar. Tem sido uma peça extremamente útil para a gente nesse ano".

"Ele está feliz, renovado, se sente importante. Isso aparece em campo", completou.

Ademir EC Bahia Rogério Ceni

x