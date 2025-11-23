DEU ASSISTÊNCIA
"Se sente dono da posição", comenta Ceni sobre Ademir
Ademir esteve em campo no triunfo de 1 a 0 em cima do Vasco pela 35ª rodada do Brasileirão
Por Marina Branco
O Bahia venceu o Vasco por 1 a 0 e encostou no Botafogo na tabela, com alguns nomes se sobressaindo no elenco. Na coletiva após o triunfo, Rogério Ceni reservou bons minutos para elogiar Ademir, autor da assistência para o gol de Erick Pulga.
"Ele vem com muita confiança. Tem sido um jogador decisivo. Acho que ele se sente dono da posição, e isso é muito importante para o jogador render", elogiou o técnico.
"É a 13ª assistência dele no ano. Ele tem velocidade como característica principal, mas não é só isso. Tem encontrado bons dribles, mesmo em jogadas mais curtas, e não só em contra-ataque", relembrou.
O treinador destacou também o volume ofensivo do atacante: "Hoje finalizou bastante a gol, fez o goleiro adversário trabalhar e teve oportunidades para marcar. Tem sido uma peça extremamente útil para a gente nesse ano".
"Ele está feliz, renovado, se sente importante. Isso aparece em campo", completou.
