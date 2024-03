"Seguir contribuindo", projeta Estupiñan, após hat-trick no Baianão | A TARDE

O Bahia venceu o Jequié neste sábado, 16, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano com destaque para o colombiano Oscar Estupiñan, que balançou as redes três vezes e agora soma quatro gols vestindo a camisa do Esquadrão. O atleta foi titular no lugar de Everaldo e garantiu a classificação à final da competição, esta que o Bahia busca o bicampeonato.

Em entrevista após o confronto à TVE Bahia, emissora oficial do Baianão, Estupiñan afirmou estar muito feliz e projetou seguir contribuindo para o sucesso da equipe tricolor, que segue viva em todas as competições nacionais. Além disso, o jogador recebeu o troféu de Craque do Jogo e pôde levar a bola da partida para casa como lembrança.

“Eu estou muito feliz! Primeiramente por vencer este jogo, que é muito importante para a confiança da equipe na sequência e obviamente contente pelos três gols, pelos meus companheiros que me ajudaram e eu espero seguir contribuindo para os nossos objetivos”, disse o jogador

Estupiñan com troféu e bola do jogo | Foto: Reprodução / TVE Bahia