Seleção Brasileira de Ginástica faz show com mini-ginastas em Lauro

Imagine assistir atletas pela televisão, acompanhar apresentações pela internet, sonhar em um dia vestir as cores do Brasil e, de repente, ver essas referências bem ali na sua frente, sorrindo, dançando, treinando e dividindo o mesmo espaço com você?

Foi essa a sensação vivida por mini-ginastas de Lauro de Freitas neste sábado, 23, durante a 15ª edição do Festival Talentos da Terra, realizada no Galpão de Eventos do Parque Shopping Bahia.

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A Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica voltou à cidade para uma tarde gratuita de apresentação, interação com o público, fotos, autógrafos e uma onda de inspiração para crianças de projetos sociais que, por algumas horas, puderam ver suas ídolas ali, de pertinho, mostrando que o caminho até o alto rendimento pode começar em projetos sociais, escolas, ginásios e iniciativas comunitárias.

Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica no Festival Talentos da Terra - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

Junto às pequenas ginastas do Talentos da Terra, a Seleção dançou com bolas, fitas e bambolês, apresentando as sequências que hoje praticam em campeonatos mundiais.

Uma das ginastas do conjunto, Bárbara Galvão, tricampeã paramericana e três vezes finalista da Copa do Mundo, conta que viu a si mesma nas menininhas que a viam dançar com os olhos brilhando, já que, antes de serem referência, as atletas da Seleção também foram crianças admirando outras ginastas.

"É muito especial poder ter tantas crianças olhando com os olhos brilhando para a gente. Um dia foi a gente olhando para as meninas, no passado, que eram da Seleção, e admirando. Eu sei como é. É uma honra enorme ter essas crianças e todas as pessoas admirando a gente. É muito feliz poder estar retribuindo esse carinho aqui", afirmou.

"É a minha segunda vez vindo aqui me apresentar em Lauro, nesse mesmo evento, e é muito especial retornar aqui, com a casa sempre cheia, o público sempre torcendo e vibrando muito", disse.

Bárbara Galvão, atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica - Foto: COB

Para as atletas, a apresentação também tem importância esportiva. Segundo Bárbara, o contato com o público ajuda a simular sensações vividas em campeonatos, como adrenalina, nervosismo e frio na barriga.

"Para nós, dá aquela adrenalina que simula muito a competição. Então, é sempre muito especial estar simulando antes das nossas competições essas apresentações, que dão esse friozinho na barriga para a gente poder chegar na competição ainda melhor", explicou.

Sonho possível

A Seleção estava acompanhada, claro, datécnica Camila Ferezin, que também conversou com as crianças presentes e lembrou que muitas atletas da equipe brasileira começaram em projetos semelhantes aos das meninas que estavam ali.

"Muitas das nossas ginastas saíram de projeto como vocês. Então, muitas delas olham para vocês e veem o futuro. É assim que eu vejo vocês, e elas também", afirmou.

"É uma honra para nós, na Seleção Brasileira de Conjunto de Ginástica Rítmica, estarmos aqui com vocês nessa tarde. Mais uma vez, a gente está aqui mostrando um pouquinho do nosso trabalho", completou.

Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica no Festival Talentos da Terra - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

A meta do evento, então, é fazer justamente isso - mostrar às ginastas o futuro do esporte no Brasil, e às pequenas, que o sonho é possível. "Elas acham que isso é muito impossível para elas, e dar essa oportunidade foi a minha maior alegria. A nossa meta é realizar sonhos, promover alegria para a nossa juventude", projetou Ângela Bispo, fundadora do projeto.

A idealizadora contou que muitas meninas chegaram ao evento extremamente ansiosas para ver as atletas de perto. Algumas, segundo ela, vinham de escolas municipais e projetos sociais, e demonstravam uma mistura de nervosismo, encantamento e alegria.

"Quando elas chegaram perto das meninas, você precisava ver a alegria. Elas estavam tão eufóricas. Eu fiquei realizada por ver a alegria delas. É isso que nós desejamos", disse.

Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica no Festival Talentos da Terra - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

Brasileiros na plateia

A Seleção Brasileira chegou a Lauro de Freitas vindo de resultados importantes, incluindo medalha de prata na Copa do Mundo de Baku, na série de cinco bolas, pódio na Copa do Mundo de Tashkent, além de medalhas no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica.

Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica - Foto: COB

Já acostumadas a viver campeonatos com outros públicos, as ginastas sentiram a diferença de se apresentar para um público brasileiro, contando que "o calor, a intensidade do público brasileiro é diferente".

As atletas lembraram ainda do Mundial realizado no Brasil, quando a Seleção pôde sentir de perto a força da torcida. "O ginásio ficava um caldeirão quando o Brasil entrava, mas também quando as meninas de outros países entravam. O brasileiro e a energia dele são diferentes", disse.

Conselho de ídola

Para essas meninas que sonham em seguir os passos das ídolas e, um dia, quem sabe chegar à Seleção Brasileira, Bárbara Galvão deixou um conselho - acreditar, mesmo quando o objetivo parecer distante.

"Acreditar nos seus sonhos, mesmo que eles pareçam impossíveis, distantes. Batalhar e fazer com muito amor e alegria durante todo o processo", afirmou.

Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica no Festival Talentos da Terra - Foto: Marina Branco I Ag. A TARDE

"Não pensem só no produto final. Aproveitem cada dia, cada processo, cada treino. Se o seu sonho for ser ginasta, independente das metas, aproveite o processo e seja feliz nele", completou.

No fim, a visita da Seleção Brasileira ao Festival Talentos da Terra cumpriu um papel que vai além do espetáculo, fazendo as mini-ginastas de Lauro de Freitas conhecerem suas ídolas de perto e, por alguns instantes, enxergarem nelas uma versão possível do próprio futuro.