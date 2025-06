Seleção Brasileira feminina vence o Japão em retorno de Marta

Brasil x Japão - Foto: CBF

A rainha voltou e não poderia ser diferente - a Seleção Brasileira feminina deu passeio no Japão na última sexta-feira, 30, em um amistoso na Neo Química Arena. Vencendo por 3 a 1 em um dos estádios que sediará a Copa do Mundo de 2027, as Canarinhas balançaram as redes com gols de Dudinha e Kerolin.

O jogo começou com o VAR movimentando a partida, com uma recomendação de possível pênalti em Dudinha, que viria a ser a protagonista da partida. Confirmada, a penalidade foi cobrada por Kerolin, que não conseguiu converter.

Ainda na primeira etapa, a jovem de apenas 19 anos Dudinha mostrou a que veio e marcou dois gols pelo Brasil, dando orgulho à torcida e aos torcedores do São Paulo, clube no qual joga. Nas arquibancadas, o nome de Dudinha, sendo convocada pela terceira vez pelo técnico Arthur Elias, se misturava com o de Marta, ainda no banco.

Na volta do segundo tempo, não demorou até que Kerolin se redimisse pelo pênalti perdido, anotando o terceiro gol brasileiro aos 55 minutos. Junto a ela, a goleira Lorena se destacou defendendo um pênalti marcado a favor das japonesas.

Voltando aos campos após nove meses afastada, Marta pisou dentro das quatro linhas aos 25 minutos do segundo tempo, e viu o Japão anotar seu único gol pelos pés de Seike, fechando o placar em 3 a 1 e empolgando a torcida que antecipa a Copa do Mundo no Brasil.

O jogo contou até mesmo com a presença de Samir Xaud, presidente recém-eleito da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que fez uma visita surpresa no hotel da delegação feminina do Brasil e acompanhou a partida na Neo Química.