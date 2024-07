Seleção Brasileira Sub-15 chega à Salvador para 14ª Copa 2 de Julho

Seleção Brasileira Sub-15 desembarcou nesta terça-feira em Salvador - Foto: Sudesb

A Seleção Brasileira Sub-15 já está em terras soteropolitanas para se preparar para a 14ª edição da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15, que acontece entre os dias 02 e 13 de julho em oito estádios de cinco cidades da Região Metropolitana de Salvador e do Recôncavo Baiano.

Os treinamentos começam nesta quarta-feira, 26, no Estádio de Pituaçu, local no qual vai jogar pela primeira fase da competição. Ao longo da semana, a Seleção também vai treinar nos Centros de Treinamento do Bahia, em Dias D’Ávila, e do Vitória, em Salvador.

A estreia contra a equipe indígena do Gavião Kyikatejê, do Pará, será pela abertura da competição no Estádio de Pituaçu na marcante data da Independência do Brasil na Bahia, o 02 de julho, às 10h30, horário de todos os jogos da seleção canarinho da fase de grupos.

Além do jogo com status de ancestralidade, o Brasil também disputa a classificação para as oitavas de final contra o Atlético Mineiro e as seleções municipais de Eunápolis e Santanópolis. Elas fazem parte das 16 equipes campeãs da fase regional e classificatória para a nacional da competição organizada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Ao todo, serão 26 jogadores, convocados pelo treinador Dudu Patetuci. Os três baianos são: o volante Keven, do Bahia; o meia João Fernando, do Vitória; e o atacante João Gabriel, do Atlético Mineiro – e comentaram o que representa a Copa 2 de Julho de 2024 para eles.

Além da Seleção Brasileira, 40 equipes advindas das regionais, da fase metropolitana, de mais 11 estados e de fora do país disputam o tradicional torneio nacional divididas em oito grupos com cinco times cada. Os dois melhores de cada grupo avançam às oitavas de final. O treinador da Seleção conta as expectativas no seu segundo ano de disputas após treinar o elenco na edição do ano passado.

“É uma geração muito promissora que tivemos contato no mês passado e esperamos que tenham um futuro de continuar nas categorias sub-17 e sub-20. Nosso objetivo é fazer uma bela competição e conquistar a Copa 2 de Julho. A Sub-15 é uma categoria de entrada. Mas, é um momento apenas. O atleta, ao retornar ao clube, precisa entender que é uma referência para seus colegas, com um comportamento e uma conduta exemplar dentro e fora de campo. É um processo de formação”, explica Dudu Patetuci.

Treinador Dudu Patetuci | Foto: Sudesb

Tricampeão (2009, 2010 e 2013), o Brasil é o maior vencedor da Copa 2 de Julho e foi eliminado no ano passado na semifinal pelo vice-campeão Flamengo. A competição está em sua 14ª edição e já foi sub-17 no seu passado. Atualmente, ela tem a participação de 306 times ao todo, tornando-se uma das mais importantes e maiores do cenário nacional tanto no nível sub-15 como das demais categorias de base.



O treinador explica a importância da competição e da convocação dos jogadores baianos. “A Copa 2 de Julho se consolida como uma das maiores competições sub-15. É muito importante a participação da Seleção Brasileira para que tenhamos a oportunidade de iniciar os atletas na primeira categoria que eles são convocados. A Bahia sempre foi um grande estado formador de atletas para o Brasil, com o Bahia e o Vitória, além de muitos profissionais. Estamos muito felizes com isso e sempre atentos.”

Promovida pela Sudesb, em parceria com o Ministério do Esporte, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) e a Federação Baiana de Desportos de Participação (FBDP), a Copa 2 de Julho vai acontecer entre os dias 02 e 13 de julho em oito estádios de cinco cidades da Região Metropolitana de Salvador e do Recôncavo Baiano: Estádio de Pituaçu, Centro de Treinamento do Vitória, campo do Wet’n Wild e Arena Parque Santiago, em Salvador; Centro de Treinamento do Bahia, em Dias D’Ávila; Estádio Municipal de Cachoeira; Estádio Municipal de Lauro de Freitas; e Centro de Treinamento de Praia do Forte, em Mata de São João.