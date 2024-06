Seleção Feminina joga na Fonte Nova, em aperitivo de Paris e da Copa | A TARDE

A Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 2027, será no Brasil. Entre as cidades que receberão partidas da competição, Salvador está confirmada. Nesta terça-feira, 4, uma prévia de luxo vai acontecer no confronto amistoso entre a Seleção Canarinho e a Jamaica, às 20h, na Arena Fonte Nova.

Trata-se do segundo jogo da turnê brasileira, que ganhou um caráter de comemoração pela escolha do país pela FIFA para receber o Mundial. Um primeiro duelo entre as duas equipes nacionais foi realizado no último sábado, na Arena de Pernambuco, em Recife, vencido pelo Brasil por 4 a 0, em uma grande atuação coletiva da Seleção Brasileira.

A meia Marta, maior jogadora de todos os tempos, anotou dois gols na partida, a atacante Adriana deixou o dela e a zagueira Swaby fez o outro, mas contra. A torcida, hoje, tem a oportunidade de assistir a jogadora de 38 anos defendendo a camisa verde e amarela. Ela chegou a anunciar uma aposentadoria em breve e não pretendia disputar a próxima Copa do Mundo.

Aposentadoria adiada?

Entretanto, com a decisão sobre o torneio mundial em solo brasileiro, anunciada pela Fifa em maio, a atleta, que defende atualmente o Orlando Pride, clube dos Estados Unidos, deixou em aberto a possibilidade de atuar em 2027.

“Muita coisa pode acontecer e eu prefiro viver um dia de cada vez. Eu dei minha declaração com relação à seleção no começo desse ano, mas tem uma Copa do Mundo vindo aí, e se eu não tiver em campo eu vou estar aqui no Brasil, jogando com elas de qualquer maneira. Porque eu sempre sonhei em jogar uma Copa do Mundo aqui no Brasil”, falou Marta, em entrevista coletiva depois do triunfo brasileiro sobre as jamaicanas.

A maior artilheira em Copas do Mundo, incluindo o futebol masculino e feminino, com 17 gols, expressou muita emoção ao tratar da primeira Copa do Mundo no Brasil. Ainda na entrevista coletiva, em Recife, a rainha Marta falou da importância e do reconhecimento do futebol brasileiro concretizado pela definição da FIFA.

Reconhecimento

“Estava mais do que na hora do futebol brasileiro feminino ter esse reconhecimento. Do futebol feminino da América do Sul ter esse reconhecimento. Essa Copa sem dúvida será um marco histórico, a gente estando em campo ou não. Quem sabe eu dou uma pisadinha no campo antes do jogo. É algo que eu quero viver intensamente”, acrescentou a jogador, novamente fazendo um certo suspense sobre a sua participação no torneio.

“Quando saiu o anúncio eu não pensei em outra coisa que não fosse estar aqui no Brasil junto com as meninas, vivendo esse momento. Que já é histórico. A gente estava merecendo isso e que bom que recebemos esse reconhecimento por parte da Fifa, de todas as federações que nos deram a oportunidade de fazer esse grande evento. Porque o povo brasileiro é isso. Sabe receber, sabe demonstrar carinho e sabe se emocionar” disse a atleta, uma das maiores referências do esporte brasileiro.

A delegação desembarcou em Salvador na segunda-feira e já realizou reconhecimento do campo e treino. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mais de 20 mil torcedores já garantiram a presença na Fonte Nova.

A Seleção está em fase final de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, entre julho e agosto. Depois do jogo contra a Jamaica, o técnico Arthur Elias irá anunciar a lista das convocadas para a Olimpíada.

Publicações relacionadas