Sem Everaldo, Bahia terá que mudar time titular após série invicta | A TARDE

O Bahia entra em campo nesta quinta-feira, 23, pela 3ª fase da Copa do Brasil contra o Criciúma, pelo duelo de volta. Na primeira partida, o Esquadrão venceu por 1x0, concretizando o bom momento que vive na temporada, somando quatro triunfos seguidos. Entretanto, para esta partida, a equipe baiana terá o desfalque de um titular: Everaldo.

Com a ausência do camisa 9, o treinador Rogério Ceni precisará mudar a escalação que repetiu nos últimos quatro jogos, que contaram com a titularidade de Eve. Desde a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ceni tem utilizado dois jogadores como referências no ataque, Thaciano e Everaldo.

Nas ocasiões, o Esquadrão venceu o Grêmio, pela 4ª rodada, Criciúma, no jogo de ida, Botafogo, na 5ª rodada, e Bragantino, na 6ª rodada. Os resultados colocaram o Bahia na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro e podendo empatar para avançar na Copa do Brasil.

Bahia e Criciúma se enfrentam no estádio Heriberto Hülse, nesta quinta-feira, 23, às 19h. O Esquadrão venceu o primeiro jogo por 1x0, por isso jogará com a vantagem do empate.



Veja escalação dos últimos jogos:

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

