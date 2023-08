Sem o Brasil, mata-mata começa neste sábado e aquece a Copa Feminina

Uma verdadeira loucura. As oitavas de final da Copa do Mundo Feminina de 2023 começam neste sábado, 5, em uma competição que tem ganhado contornos dramáticos e históricos a cada dia. A fase de grupos, que costuma ser mais previsível, contou com diversas surpresas e grandes seleções ficaram pelo caminho.

Uma zebra daquelas ocorreu justamente com a Seleção Brasileira. O time, atual campeão da Copa América, foi eliminado no Grupo F após não conseguir vencer a Jamaica na última rodada da primeira fase. Depois, foi o momento da maior surpresa de todas.

Bicampeã mundial, a Alemanha ficou no empate com a Coreia do Sul e viu, em feito inédito, Marrocos e Colômbia conquistarem as suas classificações para o mata-mata. Essa foi a primeira vez que as alemãs caíram ainda na parte inicial do torneio.

Os fatos não deixam dúvidas de que se trata de uma competição muito equilibrada e imprevisível. A atual edição não dá brecha para erros e quatro nações entenderam isso perfeitamente. Japão, Inglaterra e Suécia venceram todos os jogos até aqui, esbanjam incríveis 100% de aproveitamento e terminaram na ponta de suas chaves.

A França, algoz da Amarelinha, e a Holanda são outras duas equipes que passaram como líderes dos seus grupos e que ainda não perderam. Ambas conseguiram dois triunfos, além de um empate. Estas cinco seleções, com ênfase para as que só conheceram a vitória até aqui, podem ser consideradas as favoritas para a sequência do torneio.

Algumas seleções badaladas conseguiram a vaga, mas estiveram longe de mostrar a superioridade que se esperava. Os Estados Unidos, por exemplo, avançaram em segundo, após empatarem com Portugal e Holanda e vencerem só o Vietnã na estreia.

O time espanhol, que conta com grandes estrelas como Alexia Putellas, eleita melhor jogadora do mundo e vencedora das últimas duas edições do prêmio Fifa The Best, em 2021 e 2022, ficou apenas com a vice-liderança e ainda levou uma goleada do Japão na última rodada, por 4 a 0.

Favoritas

É muito comum dentro do futebol que os times mudem de desempenho, para melhor ou pior, quando o torneio chega à fase decisiva, ainda mais no campeonato mais desejado do mundo. Pelo desempenho na fase de grupos, porém, é possível apontar três seleções que, por terem alcançado os 100%, chegam mais fortes para o mata-mata do torneio.

O Japão, que aplicou uma goleada na Espanha, vai entrar em campo no início da manhã de hoje. Elas terão pela frente a Noruega, que passou em segunda no Grupo A, no Estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia, às 5h (da Bahia).

Antes, às 2h da madrugada, a Espanha disputaria lugar nas quartas com a Suíça.

Já a Suécia vai medir forças com o poderoso e renomado time dos Estados Unidos. Na Austrália, no Estádio Melbourne Rectangular, amanhã, às 6h, as suecas terão uma verdadeira prova de fogo para mostrar que têm condições de serem campeãs.

Entre as melhores seleções da primeira fase, as jogadoras da Inglaterra serão as últimas a atuar e vão encarar a Nigéria, segunda-feira, no Brisbane Stadium, Austrália, às 4h30. O último teste das inglesas deixou impressões muito boas, após terem esmagado a China por sonoros 6 a 1 na terceira rodada da fase de grupos.

Em uma competição tão disputada, ainda há algumas forças que correm por fora. Depois de Brasil e Alemanha terem caído ainda na fase de grupos, é difícil prever algo com muita convicção. O que pode ser dito, sem sombra de dúvidas, é que o Mundial, no qual emoção e técnica não faltam, tem sido um deleite para os amantes do bom futebol.

Históricas

Algumas seleções não chegam para a fase decisiva com carimbo de favoritas, mas carregam uma trajetória emocionante. O Marrocos, por exemplo, pode se orgulhar da linda volta por cima que deu.

A equipe estreou com uma derrota acachapante por 6 a 0 para a Alemanha. Os jogos seguintes, no entanto, serviram para mostrar que a nação marroquina tem motivos de sobra para se alegrar com futebol.

Depois do grande desempenho da seleção masculina, que chegou até a semifinal da Copa do Qatar, foi a vez de as mulheres vencerem duas partidas, contra Colômbia e Coreia, e avançarem de fase.

As comandadas de Reynald Pedros, agora, terão pela frente a França na terça-feira, às 8h, no Estádio Hindmarsh, Austrália, para seguir mostrando que o impossível no esporte simplesmente não existe.