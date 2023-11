"Sentimento de frustração", relata Kanu após derrota na Fonte Nova | A TARDE

A derrota por 3 a 0 para o Cuiabá complicou a situação do Bahia na luta para escapar do Z-4 do Campeonato Brasileiro. Na zona mista da Arena Fonte Nova, o capitão Kanu falou sobre a frustração do resultado negativo e pediu o apoio do torcedor Tricolor no jogo contra o Athletico Paranaense, no próximo domingo, 12, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

"Sentimento de frustração pelo que a gente fez hoje. A gente com 11 [jogadores] em campo, corremos menos quando tínhamos 10. Isso é um absurdo para o que a gente almeja, o clube faz pela gente e o que a torcida faz por nós. Talvez nesse momento o Kanu não tenha credibilidade pra pedir, como o Gilberto fez ali, todo mundo naquele momento de cabeça quente foi lá. Temos três jogos em casa e cinco pra cumprir o objetivo", disse inicialmente.

"O torcedor nunca abandonou. Já passamos momentos tão difíceis e eles sempre estiveram aqui. Nossa média é de 30 mil. No domingo eu peço encarecidamente que nos apoiem, porque a gente vai dar a vida pra gente voltar a triunfar no campeonato. A gente está muito vivo ainda e só olhar a tabela", complementou.

Após a partida, O lateral-direito Gilberto foi sozinho até a torcida para dar satisfações. Depois, os jogadores foram e conversaram com a fiel torcida. O capitão Tricolor comentou sobre a situação.

"Foi uma atitude que ele teve ali no momento. Falei pra ele, espera o time e vamos juntos. Foi o que fez. O Rezende e o Mugni botaram a cara, eu estava lá. Ele foi muito feliz com essa atitude, porque a torcida nunca nos abandonaram. Estou aqui pra pedir desculpas por essa atuação e no domingo, em atitude, reverter isso dentro de campo", afirmou.

O Bahia estacionou na 15ª posição, com 37 pontos ganhos. A equipe pode entrar na zona de rebaixamento, a depender do andamento da rodada.