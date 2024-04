Série B começa nesta sexta-feira com três partidas; confira | A TARDE

A bola vai rolar para o Campeonato Brasileiro da Série B de 2024 pela primeira vez, na noite desta sexta-feira, 19. Às 19h, jogam no Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte, Novorizontino e CRB. O duelo de dois times que brigaram na parte alta da tabela no ano passado promete esquentar a corrida pelo acesso.

No mesmo horário, o América-MG inicia a luta para voltar à elite do futebol brasileiro. O Coelho visita o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O jogo entre Operário e Avaí encerra a sexta-feira de Série B às 21h. Os clubes se enfrentam no Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Sequência da rodada

Mais quatro jogos estão marcados para acontecer neste sábado, 20. Na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Ituano. O Santos, favorito ao título, inicia a caminhada contra o Paysandu na Vila Belmiro, enquanto o Sport visita o estreante na Série B Amazonas. O sábado termina com a partida entre Ceará e Goiás, na Arena Castelão.

Ponte Preta e Coritiba se enfrentam no domingo, no estádio Moisés Lucarelli. Na segunda-feira é a vez do Vila Nova estrear diante do Guarani, no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). A rodada será finalizada na terça-feira, com a partida entre Brusque e Mirassol, no Dr. Hercílio Luz.