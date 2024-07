Série B: Jogo interrompido encerra 8ª rodada; três times seguem vivos

SSA e Grapiúna se enfrentaram na Arena Cajueiro, em Feira de Santana - Foto: Divulgação | SSA FC

SSA e Grapiúna encerraram, nesta segunda-feira, 8, a penúltima rodada da Série B do Campeonato Baiano. O jogo, que começou no domingo e foi interrompido por falta de energia na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, terminou com vitória do Grapiúna por 2 a 1, resultado que garantiu a classificação antecipada da equipe do sul da Bahia.

Colo-Colo, com 16 pontos, e Fluminense de Feira, com 19, também já haviam garantido a classificação para as semifinais, com o Touro do Sertão carimbando a melhor campanha da primeira fase. o Grapiúna chegou a 15 e ocupa a 3ª colocação.

Neste fim de semana, a bola rola para a última rodada e três equipes disputam a última vaga na próxima fase. O Porto tem 12 pontos e só depende de uma vitória sobre o lanterna Itapetinga, enquanto o SSA encara o Vitória da Conquista, ambos com 10 pontos na 5ª e 6ª posição, respectivamente.



Na semifinal, o 1º enfrenta o 4º e o 2º encara o 3º, com os melhores colocados decidindo o acesso como mandante. Os dois finalistas garantem uma vaga na elite do futebol baiano em 2025. Os cinco jogos da última rodada serão realizados simultaneamente às 15h de domingo, 14, confira:

Porto x Itapetinga - Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro

Grapiúna x Feirense - Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus

Fluminense de Feira x Leônico - Jóia da Princesa, em Feira de Santana

Galícia x Colo-Colo - Pituaçu, em Salvador

Vitória da Conquista x SSA - Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista