Série D: Jequié empata com o Barcelona de Ilhéus e sobe na tabela

Jequié e Barcelona de Ilhéus não saem do zero no Waldomirão - Foto: Alan Ribeiro / Ascom ADJ

Em duelo local, Jequié e Barcelona se enfrentaram pela 10ª Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Estádio Waldomiro Borges, o Jipão ficou no 0 a 0 com o Onça Pintada, na tarde deste domingo, 29.

Mesmo sem balançar as redes, o resultado foi suficiente para o time jequieense subir uma posição na tabela. Com 15 pontos, a ADJ ultrapassou a Juazeirense e agora ocupa a 3ª colocação do grupo, firmando-se na zona de classificação do Grupo A4.

Já a situação do Barça é cada vez mais delicada. A equipe ilheense aparece na 7ª colocação, com apenas oito pontos, e tem chances remotas de avançar no campeonato, restando apenas quatro rodadas para o fim da primeira fase.

Situação do grupo

O ASA segue liderando com folga, após a vitória por 1 a 0 sobre o Lagarto, chegando aos 23 pontos. O vice-líder é o Sergipe, que bateu o Penedense por 2 a 0 e foi a 17 pontos. Em queda, a Juazeirense perdeu para o União-TO fora de casa e caiu para 4º, também com 15 pontos, mas atrás do Jequié no saldo de gols.

Baianos fazem confronto direto pelo G-4

Dois representantes baianos duelam pela zona de classificação. Juazeirense e Jequié se enfrentam no próximo domingo, 6, às 16h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela 11ª rodada. O duelo é decisivo para as pretensões dos clubes na Série D. No mesmo horário, o Barcelona recebe o embalado União-TO, no Mário Pessoa, em Ilhéus.