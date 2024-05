Série D: Juazeirense define programação para o jogo contra o Retrô-PE | A TARDE

Após empatar em casa por 1 a 1 em casa contra o Itabaiana na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, a Juazeirense muda o foco e pensa na partida contra o Retrõ, marcado para este domingo, 5, às 16h, na Arena Pernambuco, pela 2ª rodada da quarta divisão nacional.

De acordo com a programação divulgada pelo Cancão de Fogo, o elenco realiza uma atividade na tarde desta quinta-feira, 2, em Juazeiro. Já na sexta, 3, a delegação embarca de avião para Recife. O treino final será no sábado, 4, no CT do Sport, na capital pernambucana.

O técnico Evandro Guimarães terá um desfalque certo para o compromisso fora de casa. O volante Cleilton sentiu um desconforto no adutor da coxa e foi vetado pelo departamento médico. Ele já está em tratamento.

Após a primeira rodada, o time do Norte do estado ocupa a segunda posição do grupo A4 da Série D, com um ponto somado.