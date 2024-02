Setoristas da dupla Ba-Vi avaliam clássico deste final de semana | A TARDE

O clássico Ba-Vi pela 7ª rodada do Campeonato Baiano será uma das principais atrações futebolísticas no cenário nacional neste domingo, 18. A bola rola a partir das 16h no Barradão, que terá capacidade máxima pela primeira vez após a pandemia da Covid-19 e a promessa é de grande público.

Antes do embate entre rubro-negros e tricolores, o Portal A TARDE conversou com jornalistas que cobrem o dia-a-dia das duas equipes. Anderson Matos, do Canal do Dinâmico, e Darino Sena, que possui um canal com seu nome, analisaram o momento dos clubes na temporada e revelaram as expectativas para o primeiro clássico do ano.

“O clássico Ba-Vi é o momento mais esperado pelas torcidas, mas infelizmente teremos torcida única. Isso tira um pouco do brilho do espetáculo, mas eu espero que o Vitória se imponha dentro de campo, faça valer, como tem feito, o mando de campo e consiga vencer o Bahia. Não só pela questão de pontuação no Campeonato Baiano, mas também pela questão do ânimo. Vencer um time que foi bem montado, que está forte nesse princípio de competição vai elevar a moral da equipe”, avaliou Anderson.

Anderson Matos em jogo do Vitória fora de casa | Foto: Arquivo pessoal

Darino Sena, por sua vez, valorizou o respeito pela história do clássico, que é um dos maiores do Brasil, e descartou qualquer pressão para retribuir goleadas sofridas pelo Bahia em anos anteriores.

“Eu acho que o Ba-Vi, acima de tudo, é um jogo que precisa ser encarado com muito respeito. Por toda a tradição, pelo peso da camisa do Vitória, pelo histórico positivo do Vitória no Barradão. Então, o Ba-Vi é um jogo que precisa ser levado a sério, em toda e qualquer circunstância, e a história do clássico fala por si só. Então, eu sou totalmente contra esta pressão por uma goleada do Bahia para cima do Vitória. Eu acho que isso é menosprezar o clássico e isso tem atrapalhado o Bahia nos últimos anos, e se de alguma forma entrar no vestiário, atrapalha de novo”, explicou ao Portal A TARDE.

Darino Sena em um de seus programas sobre o Bahia | Foto: Arquivo pessoal

“Agora, dito tudo isso, é inegável a diferença gritante que existe em termos de investimento e, consequentemente, em termos técnicos, o desempenho dos dois na temporada provam isso. É inegável que hoje as perspectivas dos clubes são totalmente diferentes. O Bahia está entrando na série A sonhando com a Libertadores, o Vitória para não cair”, complementou o jornalista.

Após seis jogos para cada, o Bahia lidera o estadual com 13 pontos, enquanto o Vitória aparece na quarta posição com 10. Mesmo que perca o Ba-Vi, o Tricolor não perde a primeira posição para o rival por conta do saldo de gols, que é de 13, contra apenas três do Rubro-Negro.