Shopping Bela vista sedia campeonato Iron Man de Fisiculturismo | A TARDE

Com a proposta de difundir a prática do fisiculturismo e impulsionar o turismo esportivo na Bahia, o Shopping Bela Vista vai receber, dias 20 e 21 de outubro, o Iron Man de Fisiculturismo - campeonato que encerra, entre os atletas baianos, o calendário de competições esportivas, que aconteceram ao longo do ano, como o Baiano, Brasileiro, Mr. Universo e Sul-americano. A competição de encerramento é realizada pela Federação Baiana de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (IFBB Bahia) que, após alguns anos sem promover a disputa, traz ela de volta à cena.

A pesagem para a competição será realizada em 20 de outubro, das 9h às 17h, no Palco do Bela Vista, que fica na praça de alimentação (piso L2). O torneio acontece no mesmo local no dia seguinte, das 10h às 18h, com premiação de R$ 1.500,00 reais para o treinador Top Coach de fisiculturismo. Segundo a Gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão, “é uma honra para o empreendimento sediar atividades que disseminam a cultura do esporte, que traz diversos benefícios para o corpo e para mente”.



Para participar do campeonato, os atletas devem realizar as inscrições no site da competição e pagar um valor de R$ 200,00 e, caso haja dobra de categoria, há um acréscimo de R$ 100,00. Os dados exigidos para a inscrição são: nome completo, categoria e comprovante de pagamento.

Categoria Feminina:

-Wellness

-Bikini

-Women’s

-Bodyfitness

Categoria Masculina:



- Bodybuilding

-Classic Physique

- Men’s Physique

- Muscular Physique

- Junior Mens e Clássic

Categoria especial:



-Máster Bodybuilding única

A Federação Baiana de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (Ifbb Bahia) realiza eventos em seu estado há mais de quatro décadas. A organização é filiada a Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (CBMFF/IFBB BRASIL) - a única entidade esportiva do segmento reconhecida pela Secretaria de Esportes – Ministério da Cidadania, como também reconhecida pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro).