Skate Park Amador agita a capital baiana neste final de semana

A Seletiva Nacional de Skate Park Amador 2023 está agendada para os dias 16 e 17 de setembro, um fim de semana inteiro a partir das 09h. Este evento é oficialmente reconhecido pela Federação de Skateboard do Estado da Bahia (FESEB) e pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSK). As competições ocorrerão na Praça Ambientalista José Augusto Saraiva, em Stella Maris, na capital baiana.

O propósito desta competição é identificar os talentos das regiões Nordeste, Centro-oeste e Norte para representar o Brasil no Campeonato Brasileiro de Skate Park, uma modalidade que estará presente nas Olimpíadas de Paris em 2024.

A competição contará com um total de cinco categorias, incluindo duas destinadas às mulheres (Iniciante e Amador) e três para os homens (Iniciante, Amador e Master). A organização está otimista quanto à participação de cerca de 100 atletas. Ernesto Belote, coordenador geral do circuito, destaca.

“É a continuação do calendário de skateboard na Bahia, desta vez em Salvador. A nossa expectativa é enorme. Esperamos não só grande adesão dos participantes, como também do público, já que será 100% gratuito prestigiar o evento”, falou Ernesto Belote.

A novidade para a Seletiva Nacional de Skate Park 2023 é a inclusão do Campeonato Baiano de Skate Park Amador na categoria Mirim, tanto para meninos quanto para meninas.

“Apesar de integrar o evento, o estadual não faz parte da seletiva nacional. A ideia é integrar as crianças que vão se inscrever a essa verdadeira festa esportiva, proporcionando não só um calendário esportivo como também a possibilidade de praticar a modalidade juntamente com os outros atletas com mais experiência”, comenta o professor da Universidade Federal da Bahia e produtor responsável pelo circuito, Romilson Augusto dos Santos.

Após os dois dias de competição, todos os atletas finalistas serão reconhecidos com troféus, medalhas e equipamentos esportivos. Além disso, os mais destacados garantirão sua vaga no campeonato nacional. O objetivo é selecionar para o Campeonato Brasileiro os quatro melhores da categoria feminina iniciante, os seis primeiros da categoria masculina iniciante, as quatro melhores da categoria feminina amador, os seis primeiros da categoria masculina amador e os quatro melhores da categoria amador master, totalizando oito vagas para as categorias femininas e dezesseis vagas para as categorias masculinas. Importante mencionar que ao longo da competição, eventos paralelos, como intervenções artísticas com grafite e música com o DJ Iano, acontecerão na área local de Stella Maris.

Inscrições

Atletas interessados em participar da competição, precisam se inscrever através do site https://www.circuitobaianodeskate.com.br/, e realizar o pagamento de uma taxa de inscrição. Após a seletiva nacional, vai acontecer em outubro também no município de Salvador a 2ª etapa e na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a 3ª e última etapa do Circuito Baiano de Skate na modalidade Street, em novembro.