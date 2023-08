Skatista Cego se apresenta em Salvador e inspira com sua determinação

A edição de Salvador do Festival Tamo Junto Nesse Game recebeu, nesta sexta-feira, 25, um espetáculo inspirador no mundo do skate, protagonizado por um talento que se desafia a todo momento. Fernando Araújo, ou “Skatista Cego”, como gosta de ser chamado, é um skatista com apenas 20% da visão em um dos olhos, que conta com o apoio de Léo Scott, seu amigo e treinador, para superar os limites da deficiência visual no esporte.

A paixão pelo skate floresceu aos cinco anos de idade, quando ganhou seu primeiro skate. Fernandinho então descobriu uma conexão profunda com o esporte e com a liberdade que ele proporciona. Até mesmo no mundo virtual sua paixão pelo skate se manifestava, enquanto jogava "Tony Hawk's" em seu video-game, com o rosto colado na TV.

“Meu trampo é mostrar para os deficientes visuais que o skate é um esporte como qualquer outro, qualquer um pode fazer. O skate mudou minha vida completamente. Desde criança, com o jogo Tony Hawk's, assistindo os campeonatos de skate na televisão, com o rosto colado na TV, porque como eu só enxergo de perto, eu só consigo fazer as coisas assim”, disse Fernandinho ao Portal A TARDE.

O skate adaptado é o campo em que Fernandinho dá o seu show e brilha. Ele é uma inspiração dentro e fora da comunidade do skate, e mostra que a deficiência visual não é um impedimento para buscar seus sonhos.

“Qualquer um pode andar de skate, você sendo PCD (pessoa com deficiência) ou não. Não só o skate, mas correr atrás de seus sonhos. Eu não quero que os PCDs sejam tratados como coitadinhos, porque eu nunca deixei minha deficiência me abater, nunca deixei minha deficiência me botar para baixo. Sempre corri atrás dos meus sonhos e estar em cima desse carrinho aqui é um sonho realizado. Eu posso falar que minha vida é isso aqui”, declarou o skatista.

No cenário do skate adaptado, Fernandinho mostrou sua incrível habilidade em Salvador, onde se apresentou na pista montada por Sandro Dias, o Mineirinho, no palco do Festival Tamo Junto Nesse Game, promovido pelo Banco do Brasil.

Por trás da destemida figura de Fernandinho está Léo Scott, seu instrutor e videomaker. O treinamento é realizado com os olhos vendados, enfrentando os desafios lado a lado com seu aluno. A prática do skate, que normalmente conta com referências visuais, toma uma nova dimensão nesse contexto, e Léo se torna não apenas um guia, mas também um símbolo de apoio incondicional. Além disso, Léo é responsável por gerenciar as redes sociais de Fernandinho (@skatistacego no Instagram), compartilhando a jornada inspiradora do jovem skatista com o mundo.

“Eu brinco que ele é meu cão-guia, mas ele é meu coach, melhor amigo e sempre está comigo nos eventos, me ajudando. Ele foi quem mais acreditou em mim, acreditou no meu trabalho. Não me trata como coitadinho, me trata como se fosse uma pessoa sem deficiência nenhuma e com muito esporro, só agradecimento”, elogiou Fernando.

“Ele gosta de zuar, mas a gente zoa ele de volta também. Eu sou o treinador, mas também ajudo com as filmagens, as redes sociais, a gente produz conteúdo. Ele não está aqui para competir, ou ganhar, a ideia é mostrar que é possível e tirar os deficientes visuais de casa. A minha ideia é que o Nando sirva de exemplo e de incentivo para outras pessoas”, afirmou Léo Scott ao Portal A TARDE.

Fernandinho é a prova de que a determinação e a paixão podem transcender qualquer obstáculo. Sua presença no Festival Tamo Junto Nesse Game, em Salvador, é uma celebração não apenas do skate, mas também do espírito humano de superação, inspirando a todos a alcançar seus objetivos, independentemente das circunstâncias.