Sobrevivente de acidente com a Chape acompanha Paralimpíadas

Paris se tornou palco de um dos momentos mais emocionantes das Paralimpíadas de 2024 nesta quarta-feira, 28. A cerimônia de abertura, realizada na icônica Place de La Concorde, contou com a presença de Jakson Follmann, ex-goleiro da Chapecoense e um dos três sobreviventes do trágico acidente aéreo que vitimou grande parte do time catarinense em 2016.

Follmann, que teve sua perna direita amputada abaixo do joelho devido ao acidente, tem sido inspiração para muitas pessoas, por conta de sua ativa participação nas redes sociais, onde compartilha a rotina e os desafios de uma pessoa com deficiência.

O evento, que é o primeiro a céu aberto na história dos Jogos Paralímpicos, foi assistido por uma multidão de 50 mil pessoas. A cerimônia começou com o desfile dos atletas na Champs-Elysées, que foi aberto ao público. Aqueles que adquiriram ingressos puderam acessar a Place de la Concorde, onde acompanharam a entrada oficial das delegações, apresentações artísticas e discursos protocolares.

Com 4.400 atletas de 168 delegações, a abertura das Paralimpíadas de Paris 2024 foi planejada com um foco especial em acessibilidade universal, garantindo que todos os participantes e espectadores pudessem desfrutar plenamente do evento.

