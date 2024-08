'Sou mulher e continuarei mulher', diz argelina alvo de polêmica

Imane Khelif - Foto: Mohd Rasfan | AFP

Alvo da maior polêmica dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a boxeadora argelina Imane Khelif falou pela primeira vez. Em entrevista após vencer a húngara Anna Luca Hamori, pelas quartas de final da categoria até 66kg do boxe feminino,, ela afirmou que é mulher.

"Quero dizer ao mundo inteiro que sou mulher e continuarei mulher. Eu dedico esta medalha ao mundo e a todos os árabes, e digo a vocês, vida longa à Argélia", disse Imane Khelif neste sábado, 3.

Khelif já garantiu, pelo menos, a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris-2024. Como no boxe não há disputa do terceiro lugar, as duas semifinalistas derrotadas recebem a premiação.

A argelina buscará a vaga na final na próxima terça-feira (6). Ela enfrentará a tailandesa Janjaem Suwwannapheng a partir das 17h34 (de Brasília).

Polêmica

A lutadora argelina Imane Khelif passou a ser alvo de teorias e ofensas transfóbicas após derrotar a italiana Angelina Carini.

O Comitê Olímpico da Argélia (COA) tratou de desmentir sobre o assunto e qualificou as insinuações como e ataques como mentirosos por parte da imprensa.

"O Comité Olímpico e Desportivo da Argélia denuncia com a maior firmeza os ataques maliciosos e antiéticos dirigidos contra nossa ilustre atleta Imane Khelif por alguns meios de comunicação estrangeiros. Estas tentativas de difamação, baseadas em mentiras, são completamente injustas, especialmente num momento crucial em que ela se prepara para os jogos olímpicos, o auge da sua carreira", disse o órgão.

Imane Khelif foi reprovada em 2023 em um teste da Associação Internacional de Boxe (IBA), que serve para a medição os níveis de testosterona, em consequência do desenvolvimento sexual (DSD), que leva a uma parte das mulheres ter níveis de testosterona idênticos aos dos homens.

Vale salientar que não existem evidências de que a atleta argelina seja uma mulher transgênero. O Comitê Olímpico Internacional (COI) autorizou Khelif a disputar o torneio olímpico de boxe.

Por conta da polêmica, o Comitê Olímpico da Argélia (COA) desmentiu sobre o caso e qualificou as insinuações e ataques da mídia internacional como difamatórios. O comitê informou que Imane Khelif está sendo amparada dentro das normas.

