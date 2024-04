Sport empata com Náutico e fatura bi do Campeonato Pernambucano | A TARDE

O Sport é o campeão pernambucano de 2024. O time empatou com o Náutico, na tarde deste sábado, 6, na Arena Pernambuco e celebrou a segunda conquista seguida da competição estadual. No jogo de ida, o Leão da Ilha venceu por 2 a 0, nos Aflitos, com gols de Rafael Thyere e Gustavo Lopes.

A 44ª taça do Campeonato Pernambucano chegou para o Sport após um empate sem gols. Durante a competição, o Rubro-Negro conquistou oito vitórias, três empates e apenas duas derrotas, um aproveitamento de 69,2%.

Com o resultado, o Sport empatou com o Náutico em número de conquistas na década. O Timbu foi campeão em 2021 e 2022. A Arena Pernambuco, que já foi alvo de polêmicas, recebeu 45.500 pessoas neste sábado e registrou o seu recorde de público.

O Sport terá pouco tempo para celebrar o título estadual. O time entra em campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Ceará, na Arena Pernambuco. O jogo é válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Náutico joga no mesmo dia diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, também pela competição regional.